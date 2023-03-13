Họa phá tài rình rập vào đúng 5 ngày (14, 15, 16, 17 và 18/3): 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, tài lộc thất thoát, tiểu nhân phá hoại

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 22:20

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào thời điểm này. Bản mệnh sẽ phải đối diện với nhiều nguy cơ khó lường, hãy luôn thận trọng nhé.

 

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cũng là con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong thời điểm này này. Điềm báo tử vi cho thấy, những chú Ngựa ở thời điểm này cần tỉnh táo hơn khi làm những việc liên quan đến tiền, điển hình như khi gặp gỡ, kết giao với đối tác kinh doanh.

Họa phá tài rình rập, chỉ một phút chủ quan, bốc đồng đưa ra quyết định vội vàng, bạn có thể phải trả giá bằng những đồng tiền mình vất vả kiếm được. Hậu quả để lại có thể ảnh hưởng lâu dài, do đó hãy cân nhắc thật cẩn thận để không tự gây rắc rối cho bản thân.

Họa phá tài rình rập vào đúng 5 ngày (14, 15, 16, 17 và 18/3): 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, tài lộc thất thoát, tiểu nhân phá hoại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, nếu có nhận được những lời mời hợp tác đầu tư, hãy nhớ kiểm tra thông tin cẩn thận. Đây không phải là thời điểm phù hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch, dự án lớn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tỉnh táo và sáng suốt khi nghe lời khuyên của người khác, đừng cả nể, cả tin quá đáng mà quyết định sai lầm, cuối cùng tiền bạc vất vả lắm mới kiếm được nay tan thành mây khói.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ thời điểm này, họa tiểu nhân tạo thị phi, gây sóng gió cho tuổi Tỵ. Con giáp này cần lưu ý lời nói, cử chỉ của mình trong công việc. Có thể bản mệnh đạt được những thành tích đáng tự hào nhưng nên nhớ luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị chính là cách bảo vệ mình tốt nhất.

Họa phá tài rình rập vào đúng 5 ngày (14, 15, 16, 17 và 18/3): 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, tài lộc thất thoát, tiểu nhân phá hoại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của tuổi Tỵ cũng bị ảnh hưởng tiêu cực trong thời điểm này. Cụ thể, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Vì vậy, dù có đang bận công to việc lớn đến thế nào mà thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì tuổi Tỵ cũng nên gác lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Tuổi Mùi

Thời điểm này có vẻ sẽ là thời điểm khó khăn với người tuổi Mùi, vì vậy mà bạn cần chú ý đến cách hành xử của mình, tránh gây xích mích với người khác.

Họa phá tài rình rập vào đúng 5 ngày (14, 15, 16, 17 và 18/3): 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, tài lộc thất thoát, tiểu nhân phá hoại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này bạn dễ cáu giận, thiếu kiểm soát bản thân nên có những lời nói ngạo mạn, thất lễ với bề trên hay người thân. Lời đã nói ra không thể thu hồi, bạn nên tỏ thái độ hối lỗi ngay sau đó, đừng cố viện cớ rằng mình chỉ đang nói sự thật để bào chữa cho sự vô phép tắc của mình.

Đặc biệt, vận trình của tuổi này trong thời điểm này mang điềm báo có những vấn đề liên quan đến việc tranh giành quyền lợi, trộm cướp, mâu thuẫn… Con giáp này cần giữ bình tĩnh để xử lý vấn đề.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Trong thời điểm này, những con giáp sau được dự báo có may mắn gõ cửa, gặp nhiều cơ may trong sự nghiệp. Họ làm việc chăm chỉ nên cũng sớm thu về thành quả, phất lên không ngừng trong tương lai.

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