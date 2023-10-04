Hết tháng 10/2023 là hết khổ, qua tháng 11/2023 top 3 con giáp này sẽ ngập trong biển tiền, lộc lá sum suê

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 15:03

Khổ tận cam lai, bước sang tháng 11/2019, những con giáp may mắn này sẽ thuận lợi trong mọi điều, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, nếu không làm đại gia cũng dư dả của cải.

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp khá cầu toàn, thích chinh phục và không ngừng sáng tạo. Chính nhờ trải nghiệm có được từ những chuyến đi, những kinh nghiệm sống đã giúp Ngọ có thừa bản lĩnh để làm chủ đời mình, tự chèo lái tương lai của bản thân.

Tháng 11 tới, nhờ có phúc tinh chiếu mệnh con giáp giàu sang này sẽ có những tháng cuối năm thăng hoa rực rỡ. Cơ hội thăng tiến tìm đến tận cửa, tài vận dồi dào, cơ may đổi đời cũng ùn ùn ập xuống đầu khiến Ngọ ngập trong biển tiền, phú quý an nhàn khiến ai cũng hờn.

Hết tháng 10/2023 là hết khổ, qua tháng 11/2023 top 3 con giáp này sẽ ngập trong biển tiền, lộc lá sum suê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, chân thành, dĩ hòa vi quý nên Mão được quý nhân hết mực yêu thương, nâng đỡ. Dù gặp phải vô số khó khăn, đương đầu với không ít thất bại nhưng Mão vẫn vững tin vào chính mình, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh nên con giáp giàu có này ngày càng thăng tiến, tiền tài vượng phát.

Từ tháng 11/2023, cuộc đời Mão sẽ sang trang mới. Vận may trời cho sẽ đeo bám Mão đến tận năm 2024, khiến họ nhất định phải thành công hơn người, tiền chất chật két.

Hết tháng 10/2023 là hết khổ, qua tháng 11/2023 top 3 con giáp này sẽ ngập trong biển tiền, lộc lá sum suê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dù điềm đạm, ít nói là thế nhưng Sửu là một trong những con giáp giàu có bậc nhất. Họ đúng nghĩa là đại gia ngầm bởi giàu sang hơn người nhưng hiếm ai biết rõ về khối tài sản khổng lồ mà con giáp này nắm giữ.

Càng về cuối năm 2023 vận tài lộc của Sửu càng đỏ như son. Những cơ hội tốt trong công việc, những mối làm ăn lớn cứ tìm đến tận cửa khiến Sửu muốn nghèo cũng không được. Tử vi năm 2024 có nói, Sửu là con giáp dễ dàng mua nhà sắm xe, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví trong năm Canh Tý tới.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (5/10/2023): 3 con giáp may mắn nhân đôi, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (5/10/2023): 3 con giáp may mắn nhân đôi, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc

Tử vi dự báo rằng đúng 5/10, 3 con giáp sau gặp khá nhiều may mắn, con đường tài lộc cũng dần khởi sắc.

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