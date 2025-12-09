Hết năm 2025 là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón năm mới bình an hạnh phúc, sự nghiệp vô cùng Vượng Phát, tiền bạc chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 09/12/2025 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón năm mới bình an hạnh phúc, sự nghiệp vô cùng Vượng Phát, tiền bạc chạy vào túi khi hết năm 2025 này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Hết năm 2025 là hết khổ, cục diện Tam Hợp nên tuổi Ngọ có cơ hội khẳng định năng lực và bản lĩnh của mình trong công việc. Bạn có thể giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng mà vẫn đảm bảo hiệu quả. Thời gian này không có gì lạ khi bạn có cơ hội tiếp cận với những lĩnh vực mới, có thêm cho mình cơ hội phát triển trong tương lai. 

Hết năm 2025 là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón năm mới bình an hạnh phúc, sự nghiệp vô cùng Vượng Phát, tiền bạc chạy vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cát khi cũng giúp tình hình tài chính có xu hướng đi lên, tuy không nhanh đến mức thành đại gia sau một đêm nhưng cũng đủ để bạn lo đủ nhiều khoản chi tiêu. Với tham vọng sẵn có, con giáp này có thể vẫn chưa cảm thấy hài lòng và muốn có nhiều hơn nữa. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định đầu tư.

Con giáp tuổi Hợi 

Hết năm 2025 là hết khổ, nhờ có Tam hợp khơi gợi mà tuổi Hợi được sống lại cảm xúc như lúc mới yêu, nhờ thế mà bạn cảm thấy trân trọng hơn tình cảm mà người ấy dành cho bạn suốt thời gian qua. Người độc thân hôm nay cũng vui mừng đón chờ cơ hội tốt đẹp khi đào hoa nở rộ, có người ngỏ lời với bạn.

Hết năm 2025 là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón năm mới bình an hạnh phúc, sự nghiệp vô cùng Vượng Phát, tiền bạc chạy vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu cảm thấy ai đó đi quá giới hạn của bạn, hãy tìm đến sự trợ giúp của cấp trên để đấu tranh trong ngày Thương Quan tác động tuổi Hợi nhé. Hãy bảo vệ công việc và tài sản trí tuệ của bạn một cách quyết liệt. 

Con giáp tuổi Dần 

Hết năm 2025 là hết khổ, Chính Ấn nâng đỡ vận trình ngày mới của người tuổi Dần, bản mệnh càng làm càng hăng say, kết quả công việc vượt cả năng suất dự kiến ban đầu. Các hợp đồng nhanh chóng được ký kết trong thời gian ngắn, đây có thể là bước đột phá lớn cho bạn. 

Hết năm 2025 là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón năm mới bình an hạnh phúc, sự nghiệp vô cùng Vượng Phát, tiền bạc chạy vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian này, tình hình tài chính của con giáp này cũng được cải thiện đáng kể, bạn nên nhân lúc này để lên kế hoạch hợp lý cho các kế hoạch liên quan đến vấn đề tiền bạc. Ngoài ra, Dần cũng có thể tìm hiểu đầu tư kinh doanh, tập trung vào nguồn thu nhập ổn định có được từ các khoản đầu tư đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Từ ngày 10/12 đến hết 20/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, cuộc sống lên hương, giàu sang chạm đỉnh, ung dung hưởng LỘC

Từ ngày 10/12 đến hết 20/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, cuộc sống lên hương, giàu sang chạm đỉnh, ung dung hưởng LỘC

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, cuộc sống lên hương, giàu sang chạm đỉnh, ung dung hưởng LỘC từ ngày 10/12 đến hết 20/12/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nhìn ra ngoài vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng thò đầu và đuôi ra ngoài trong tình trạng bất thường

Nhìn ra ngoài vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng thò đầu và đuôi ra ngoài trong tình trạng bất thường

Video 14 phút trước
Hết năm 2025 là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón năm mới bình an hạnh phúc, sự nghiệp vô cùng Vượng Phát, tiền bạc chạy vào túi

Hết năm 2025 là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón năm mới bình an hạnh phúc, sự nghiệp vô cùng Vượng Phát, tiền bạc chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Hồi hộp khoảnh khắc người phụ nữ dùng tay không bắt con rắn hổ mang chúa hung dữ ra khỏi động cơ xe ô tô

Hồi hộp khoảnh khắc người phụ nữ dùng tay không bắt con rắn hổ mang chúa hung dữ ra khỏi động cơ xe ô tô

Video 1 giờ 14 phút trước
Kem chống nắng Albatross SPF100: Lá chắn thần kỳ, bảo vệ toàn diện cho da treatment

Kem chống nắng Albatross SPF100: Lá chắn thần kỳ, bảo vệ toàn diện cho da treatment

Làm đẹp 1 giờ 22 phút trước
Vụ nổ mạnh khiến hộp đêm bốc cháy ngùn ngụt làm 25 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương

Vụ nổ mạnh khiến hộp đêm bốc cháy ngùn ngụt làm 25 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương

Video 1 giờ 29 phút trước
Bác sĩ tá hỏa phát hiện bé gái 6 tuổi ăn nửa cân tóc

Bác sĩ tá hỏa phát hiện bé gái 6 tuổi ăn nửa cân tóc

Sức khỏe 1 giờ 35 phút trước
Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đất nước thiếu đàn ông, phụ nữ phải đi “thuê chồng” theo giờ

Đất nước thiếu đàn ông, phụ nữ phải đi “thuê chồng” theo giờ

Thế giới 1 giờ 47 phút trước
Tình tiết bất ngờ vụ cháy làm 1 người tử vong ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ vụ cháy làm 1 người tử vong ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo làm 4 người tử vong

Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo làm 4 người tử vong

Đời sống 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền

Cẩn thận 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/12/2025), 3 con giáp tiền bạc có chút biến động, hao tài tốn của, thận trọng giữ mình

Cẩn thận 5 ngày liên tiếp (14, 15, 16 và 17/12/2025), 3 con giáp tiền bạc có chút biến động, hao tài tốn của, thận trọng giữ mình

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (10/12-11/12), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (10/12-11/12), 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Dự đoán nửa cuối tháng 12/2025, 3 con giáp ẵm ngay giải độc đắc, may mắn Phát Tài trong phút chốc, tiền bạc gia tăng gấp bội phần

Dự đoán nửa cuối tháng 12/2025, 3 con giáp ẵm ngay giải độc đắc, may mắn Phát Tài trong phút chốc, tiền bạc gia tăng gấp bội phần

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (10/12-11/12), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (10/12-11/12), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay