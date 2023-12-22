Hết năm 2023, 3 con giáp đại phú đại quý, thu lộc dồn dập, tiền vô như nước, xui xẻo tan biến

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 18:56

Dự đoán hết năm 2023, xin chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc, làm ăn thuận buồm xuôi gió mà bắt trúng hố vàng.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, qua hết năm 2023, tuổi Ngọ đón nhận nhiều khoản tiền đổ về túi dồn dập, không còn vấn đề chi tiêu nào cản trở được bạn tiến bước. Với những người làm công ăn lương đạt được thành tích công việc đáng nể, những khoản lương thưởng hay hoa hồng đều nồng thắm, hậu hĩnh, khoản tiền này rất xứng đáng với công sức của bạn bỏ ra. 

Tuổi Ngọ thậm chí còn nắm được cơ hội làm giàu từ các nghề tay trái, cải thiện thu nhập cũng như thu về tay kinh nghiệm dồi dào. Những người buôn bán nhỏ lẻ gặp thời mà hút khách. Lúc này bạn nên mở rộng mối quan hệ xã giao, tiếp xúc nhiều hơn với các đối tác, việc này sẽ giúp cho con đường tiến thân, kiếm tiền hanh thông hơn trước.

Hết năm 2023, 3 con giáp đại phú đại quý, thu lộc dồn dập, tiền vô như nước, xui xẻo tan biến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu 

Qua hết năm 2023, tài chính của tuổi Dậu có nhiều chuyển biến tích cực, khả năng kiếm tiền đến sớm khiến túi tiền đầy lúc nào mà bạn cũng không ngay, người xung quanh lại càng phải ngạc nhiên vì điều này. 

Với những người kinh doanh, nắm bắt được thời điểm vàng son mà mở rộng các mối quan hệ, được giới thiệu cho những mối đầu tư, làm ăn hứa hẹn, bạn hoàn toàn thu được lợi nhuận về cho bản thân mình. Với những người làm công ăn lương có thành tích tốt vượt trội, cấp trên hài lòng dành cho bạn các khoản tiền thưởng nóng, cơ hội thăng chức cũng từ đó mà mở ra. Tài chính dư dả thì bạn nên tính đến chuyện đầu tư hay kinh doanh, mở rộng thị trường. Hãy lắng nghe ý kiến từ các thế hệ đi trước, rồi mới quyết định. 

Hết năm 2023, 3 con giáp đại phú đại quý, thu lộc dồn dập, tiền vô như nước, xui xẻo tan biến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tuổi Mão có vận trình tài lộc hanh thông, thuận lợi khi người làm công ăn lương nhận được khoản tiền hoa hồng kha khá khi qua hết năm 2023. Bằng tài khéo ăn nói mà khách hàng yên tâm sử dụng sản phẩm, dịch vụ bên bạn. 

Với những người làm kinh doanh có vẻ sẽ vất vả hơn, chạy ngược chạy xuôi nhưng chính bởi sự chăm chỉ lại được quý nhân chú ý đến và giúp đỡ bạn. Nếu đã có dự tính mở rộng thêm quy mô hay cơ sở mới thì thời điểm này lại càng thích hợp, đừng ngại để bản thân học hỏi ở những lĩnh vực mới nhé! 

Hết năm 2023, 3 con giáp đại phú đại quý, thu lộc dồn dập, tiền vô như nước, xui xẻo tan biến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (8/12 - 10/12): Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thuận lợi, gặp nhiều may mắn

Tử vi 3 ngày cuối tuần (8/12 - 10/12): Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thuận lợi, gặp nhiều may mắn

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