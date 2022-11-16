Hết khổ đến sướng, 3 con giáp chính thức có 'căn trúng số Độc Đắc' vào 7h sáng Thứ 5 ngày 17/11: 10 người hết 9 người trúng Độc Đắc, Tài Lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, thành tỷ phú ngay trong ngày

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 02:40

Trong khung giờ này, 3 con giáp được định mệnh dẫn lối đến núi vàng núi bạc, phất lên giàu có, tài lộc ào ào. Các mong ước, dự định bấy lâu sẽ được thực hiện.

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp rất may mắn, nhìn chung họ thích hưởng thụ và tiêu tiền, điều này cũng khiến con giáp lợn luôn gặp phải tình trạng không đủ tiền tiêu. Trong khung giờ này, vận may tụ lại thu nhập bác triệu, quý nhân, Thần Tài phù hộ, tai qua nạn khỏi, của cải cứ thế ập đến.

Hết khổ đến sướng, 3 con giáp chính thức có 'căn trúng số Độc Đắc' vào 7h sáng Thứ 5 ngày 17/11: 10 người hết 9 người trúng Độc Đắc, Tài Lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, thành tỷ phú ngay trong ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc hoàn thành thuận lợi nên không có lý do gì đường tài lộc của bạn không suôn sẻ theo đó. Các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng tạo điều kiện cho các dự án hợp tác, ký kết hợp đồng được hoàn thành như mong đợi, đem lại cho bạn khoản lợi nhuận không nhỏ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão cũng thu hút nhiều tài lộc trong ngày hôm nay, nhất là những ai đang bán hàng qua mạng hay thông qua các ứng dụng mua bán trực tuyến khác. Ở nơi công sở, bản mệnh trở thành tấm gương cho mọi người trong tập thể noi theo. Bạn thường tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc, không còn mãi đi theo một lối mòn mà người đi trước đã vạch ra, nhờ đó giúp công ty thu về lời lãi đáng kể.

Hết khổ đến sướng, 3 con giáp chính thức có 'căn trúng số Độc Đắc' vào 7h sáng Thứ 5 ngày 17/11: 10 người hết 9 người trúng Độc Đắc, Tài Lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, thành tỷ phú ngay trong ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của con giáp này đang có những bước phát triển đáng kể. Bạn xử lý thành thạo những vấn đề xuất hiện trước mắt nhờ có vốn kinh nghiệm phong phú.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Hợi mang vận số giàu sang, phú quý, cả đời không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Con giáp này theo đuổi ngành nghề nào đều có thể vươn tới đỉnh cao. Người tuổi Hợi tính tình tốt bụng, trung thực, nhiệt tình, hào phóng, có nhiều bạn bè.

Hết khổ đến sướng, 3 con giáp chính thức có 'căn trúng số Độc Đắc' vào 7h sáng Thứ 5 ngày 17/11: 10 người hết 9 người trúng Độc Đắc, Tài Lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, thành tỷ phú ngay trong ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng bởi vậy mà con giáp này được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ, công việc cũng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt trong khung giờ này, con giáp này có tài lộc vượng, sự nghiệp khởi sắc đi lên. Họ có nhiều của cải, cuộc sống hưng vượng. Từ bần hàn rồi trở nên giàu có, con giáp tuổi Hợi giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như mình khi xưa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Quan Âm rải ‘Lộc’ đầu mùa Đông vào đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp hợp vía nhận lộc triền miên, từ nay tiền vào bạc tỷ, vạn sự thuận lợi, tỷ sư như ý, cả đời hạnh phúc thập toàn

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May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước, có vận trình vô cùng khởi sắc, tài chính cực vượng, công danh phát đạt bất ngờ.

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