Hết hôm nay (31/8), bước sang tháng mới, 3 con giáp đắc lộc vượng tài, vạn điều may mắn chờ đón phía trước, tiền bạc ngập nhà, tiêu không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 12:14

Hết hôm nay sẽ khởi đầu cho vận may liên tục kéo đến nhà của 3 con giáp may mắn dưới đây.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp hiền lành và gặp nhiều cơ hội được đón may mắn. Trong chuyện tình duyên thì con giáp này sẽ gặp nhiều chuyển biến tích cực bạn sẽ có thể lựa chọn được người đàn ông trong mơ của mình. 

Hết hôm nay sẽ là thời điểm để cho người tuổi Mùi có những cơ hội để có thể tăng thu nhập của mình. Con giáp này sẽ có cơ hội để phát triển thêm sự nghiệp tạo bước đột phá cho bản thân trong tương lai.

Hết hôm nay (31/8), bước sang tháng mới, 3 con giáp đắc lộc vượng tài, vạn điều may mắn chờ đón phía trước, tiền bạc ngập nhà, tiêu không lo nghĩ - Ảnh 1
Hết hôm nay sẽ là thời điểm để cho người tuổi Mùi có những cơ hội để có thể tăng thu nhập của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất đa số có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc. Tuy nhiên, đôi khi những người tuổi Tuất lại thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng và đây chính là sự thiếu sót của con giáp này để họ tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Hết hôm nay, con giáp tuổi Tuất đều gặp may mắn, thậm chí vận may còn tự kéo tới nhà của con giáp này. Trong công việc, tuổi Tuất sẽ lấy lại được cảm hứng và nhiệt huyết để làm việc, những tồn đọng trước đó đều được giải quyết triệt để, kiếm được khoản tiền kha khá.

Hết hôm nay (31/8), bước sang tháng mới, 3 con giáp đắc lộc vượng tài, vạn điều may mắn chờ đón phía trước, tiền bạc ngập nhà, tiêu không lo nghĩ - Ảnh 2
Hết hôm nay, con giáp tuổi Tuất đều gặp may mắn, thậm chí vận may còn tự kéo tới nhà của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những ai cầm tinh con Trâu đều vô cùng hiền lanh, chăm chỉ làm lụm nên đi đâu cũng có người sẵn sàng giúp đỡ. Hết hôm nay 31/8 chính là thời điểm khởi đầu đỏ thắm như son của người tuổi Sửu.

Trong công danh sự nghiệp họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Thầy tử vi nói rằng, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ bước sang trang mới do được Thần Tài chiếu cố, chuyện làm ăn có tiến triển tốt, nhiều khoản thu nhập đến.

Hết hôm nay (31/8), bước sang tháng mới, 3 con giáp đắc lộc vượng tài, vạn điều may mắn chờ đón phía trước, tiền bạc ngập nhà, tiêu không lo nghĩ - Ảnh 3
Hết hôm nay 31/8 chính là thời điểm khởi đầu đỏ thắm như son của người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 9 ngày còn lại của tháng 8 (23/8 - 31/8), 3 con giáp làm ăn phát đạt không ngừng, đầu tư bách phát bách trúng, kiếm tiền bội thu

Đúng 9 ngày còn lại của tháng 8 (23/8 - 31/8), 3 con giáp làm ăn phát đạt không ngừng, đầu tư bách phát bách trúng, kiếm tiền bội thu

Tử vi 9 ngày cuối tháng 8 dự đoán, có những con giáp này vô cùng may mắn, làm đâu trúng đó giàu có hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 31/8 tử vi thứ 4 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 6 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 36 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục