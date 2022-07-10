Hết hôm nay (10/7), những con giáp may mắn hưởng trọn phúc Thần Tài, tiền bạc bủa vây, liên tiếp gặp tin vui, thoải mái mua nhà sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 12:18

Dưới đây là những con giáp giàu có hưởng phúc Thần Tài, vận may tăng lên ngút trời, giàu sang không ai sánh bằng.

Tuổi Mùi

Hết hôm nay, vận đỏ của người tuổi Mùi cũng vô cùng khả quan, không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện đều sẽ thành công. Người tuổi này thường phóng khoáng, hào sảng, tiêu tiền thoải mái mà không tính toán chi li.

Đây chính là khoảng thời gian để tuổi Mùi có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty, có khả năng kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Bản mệnh sẽ hốt hết may mắn của thiên hạ, tiền đổ về ào ạt khiến bạn thoải mái hưởng thụ, đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể "cá kiếm" được khối tài sản to lớn.

Hết hôm nay (10/7), những con giáp may mắn hưởng trọn phúc Thần Tài, tiền bạc bủa vây, liên tiếp gặp tin vui, thoải mái mua nhà sắm xe sang - Ảnh 1
Hết hôm nay, vận đỏ của người tuổi Mùi cũng vô cùng khả quan, không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện đều sẽ thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Trong thời gian này, Dần nhận được nhiều hợp đồng béo bở nên vận tài lộc thăng tiến không ngừng. Con giáp này có nhiều tài lẻ nên không bao giờ chịu an phận thủ thường, nhờ vậy mà đi đâu cũng được yêu mến và hỗ trợ hết mình. 

Tử vi học có nói, thời gian này là lúc mà tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Con giáp này chỉ cần lên kế hoạch rõ ràng, đặt mục tiêu chi tiết thì khi thời cơ đến sẽ có bứt phá ngoạn mục.

Hết hôm nay (10/7), những con giáp may mắn hưởng trọn phúc Thần Tài, tiền bạc bủa vây, liên tiếp gặp tin vui, thoải mái mua nhà sắm xe sang - Ảnh 2
Trong thời gian này, Dần nhận được nhiều hợp đồng béo bở nên vận tài lộc thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hường thông minh, giỏi giang và có chí tiến thủ. Họ không chịu thua kém bạn bè nên dù làm gì học cũng luôn nỗ lực để bản thân đạt được những thành tích tốt nhất. Đây là lúc mà mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Về công việc, trong thời gian này, người làm về kinh doanh sẽ dễ dàng tìm được các mối làm ăn tiềm năng hơn, những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể. Bản mệnh làm việc gì cũng phất lên như diều gặp gió, mọi thứ được an bài tốt đẹp.

Hết hôm nay (10/7), những con giáp may mắn hưởng trọn phúc Thần Tài, tiền bạc bủa vây, liên tiếp gặp tin vui, thoải mái mua nhà sắm xe sang - Ảnh 3

Đây là lúc mà mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (11-13/7), thần đồng tiên tri khẳng định chắc nịch 100% 3 con giáp may mắn gặp nhiều chuyện hỷ, chạm trúng 'mỏ vàng', cả công danh lẫn tài lộc một tay ôm trọn

Tử vi 3 ngày đầu tuần (11-13/7), thần đồng tiên tri khẳng định chắc nịch 100% 3 con giáp may mắn gặp nhiều chuyện hỷ, chạm trúng 'mỏ vàng', cả công danh lẫn tài lộc một tay ôm trọn

Những con giáp dưới đây vận trình cực đỏ, làm gì cũng thành công rực rỡ, từ công việc đến tài vận đều có nhiều khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi tháng 7 tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 32 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 35 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng