Hết hẳn nghèo, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió vào cuối tuần này (19/11, 20/11), đại lộc ập đến, làm một hưởng mười

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 05:15

Hãy xem chuyện công việc, tình cảm và tài lộc của 12 con giáp sẽ thay đổi ra sao trong 2 ngày cuối tuần này nhé.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có bản tính thẳng thắn, dù trong bất cứ trường hợp nào cũng suy xét sự việc một cách lý trí, thấu đáo, không vì tình riêng mà ảnh hưởng lợi ích chung. Chính điều này giúp cho Dần có được công danh khá vững vàng, tài lộc kiếm được từ đó cũng đếm không xuể.

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Dần cần hết sức cảnh giác với những kẻ tiểu nhân xung quanh mình. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thật tốt thì tài lộc vẫn cứ ào ào tìm đến chẳng phải sợ kẻ xấu nào hãm hại.

Hết hẳn nghèo, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió vào cuối tuần này (19/11, 20/11), đại lộc ập đến, làm một hưởng mười - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp cho biết, trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Dần cần hết sức cảnh giác với những kẻ tiểu nhân xung quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, Ngọ gặp nhiều chuyện bất ngờ vào 2 ngày cuối tuần, phần lớn là nhờ phúc đức từ ông bà và ơn trên. Về công việc, bạn có được nhiều cơ hội thăng tiến, được cấp trên để mắt khen thưởng vì những thể hiện đột phá của bạn trong thời gian đầu năm. Những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp trước đây có dịp hóa giải, bạn được mọi người trong cơ quan hậu thuẫn tốt hơn cho công việc.

Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ cũng vô cùng nở rộ. Sự thành công của các dự án đem lại cho bạn nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, con giáp không “ngủ quên trong chiến thắng” mà tiếp tục làm việc chăm chỉ để “tiền đẻ ra tiền”. Nếu theo đà này, tuổi Ngọ sẽ thật sự hóa rồng trong tương lai.

Hết hẳn nghèo, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió vào cuối tuần này (19/11, 20/11), đại lộc ập đến, làm một hưởng mười - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, Ngọ gặp nhiều chuyện bất ngờ vào 2 ngày cuối tuần, phần lớn là nhờ phúc đức từ ông bà và ơn trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đa số những người tuổi Dậu giỏi kiếm tiền và biết cách quản lý mọi việc. Trong gia đình, họ là những người làm chủ, nắm giữ tiền bạc và quyết định mọi khoản chi tiêu. Họ tính toán thật cẩn thận cuộc sống tương lai của mình và những người thân xung quanh. Tuổi Dậu rất thoải mái trong vấn đề kinh tế, họ sẵn sàng chia sẻ tài sản, tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn.

Tử vi dự báo rằng, trong thời gian 2 ngày cuối tuần, cung tài bạch xuất hiện nên con đường công danh và tài chính của người tuổi Dậu sẽ vô cùng may mắn. Thu hoạch của họ được nhiều tài lộc, thăng chức, tăng lương mà thu nhập bên ngoài cũng tăng phi mã.

Hết hẳn nghèo, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió vào cuối tuần này (19/11, 20/11), đại lộc ập đến, làm một hưởng mười - Ảnh 3
Tử vi dự báo rằng, trong thời gian 2 ngày cuối tuần, cung tài bạch xuất hiện nên con đường công danh và tài chính của người tuổi Dậu sẽ vô cùng may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nhiệm

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