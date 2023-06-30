Hé lộ 3 con giáp hoan hỷ đón tin vui tới tấp, may mắn hơn người, luôn có quý nhân theo sau bảo hộ, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tình duyên thăng hoa không ai cản nổi trong 7 ngày cuối tháng 7/2023

Tâm linh - Tử vi 30/06/2023 20:59

Số trời đã định, 7 ngày cuối tháng 7/2023, những con giáp may mắn này sẽ mở rộng cửa đón thần tài, càng về sau càng giàu ú ụ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bị hung tinh Kiếp Tài án ngữ, đe dọa vận trình tài lộc. Chuyện tranh lợi đoạt tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chúng ta chỉ có thể đề phòng và đối mặt với nó chứ chẳng thể nào tránh được. Việc bạn cần làm là thận trọng hơn để giảm thiểu mức độ xui xẻo. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên biết cách nói lời từ chối với những lời mượn tiền. Vật giá leo thang, nhu cầu sống ngày càng đắt đỏ, sẽ có rất nhiều việc cần đến tiền bạc, chớ nên cho vay mượn không có mục đích chính đáng. 

Chuyện tình cảm vẫn chưa được suôn sẻ như ý muốn. Ngũ hành Thổ vượng cho thấy, dù bản mệnh có nhiều ưu điểm nhưng trong chuyện tình cảm thì khá khô khan, không biết cách thúc đẩy mối quan hệ. Chính vì vậy bạn thường xuyên cảm thấy nhạt nhẽo, đối phương thì thì chán nản vì không tìm được tiếng nói chung.

Hé lộ 3 con giáp hoan hỷ đón tin vui tới tấp, may mắn hơn người, luôn có quý nhân theo sau bảo hộ, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tình duyên thăng hoa không ai cản nổi trong 7 ngày cuối tháng 7/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần phát huy được tính sáng tạo của mình và tìm ra hướng giải quyết mới cho nhiều công việc quen thuộc. Bạn có thể gây ấn tượng với lãnh đạo. Vì thế, dù là người mới trong tập thể đi nữa, bạn cũng hãy tự tin nêu lên ý kiến của mình. Có thể những cố gắng nhỏ bé của bạn ở giờ phút này sẽ trở thành nấc thang để bạn bước trên con đường thăng tiến trong tương lai.

Mộc khắc Thổ, những hiểu lầm không được giải quyết khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng trở nên xa cách. Bạn không nên tiếp tục làm ngơ tình trạng này nữa, nếu không tương lai bạn sẽ phải hối tiếc đấy.

Hé lộ 3 con giáp hoan hỷ đón tin vui tới tấp, may mắn hơn người, luôn có quý nhân theo sau bảo hộ, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tình duyên thăng hoa không ai cản nổi trong 7 ngày cuối tháng 7/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão có những bước tiến khá lớn trong công việc. Con giáp này phát huy hết năng lực và có những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, sẵn sàng giải quyết mọi khúc mắc với tinh thần chủ động. Tài vận có dấu hiệu khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Tuổi Mão nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không làm khó cho bản mệnh. Dù vậy, cũng nên tính toán thận trọng, chớ vì nóng vội mà xôi hỏng bỏng không.

Tiếc là tình cảm lại không mấy khởi sắc. Con giáp này cần thêm dũng khí để theo đuổi tình yêu. Sự rụt rè đang khiến bản mệnh bỏ lỡ cơ hội để tìm được hạnh phúc cho riêng mình, vậy nên hãy tự tin với chính con người mình.

Hé lộ 3 con giáp hoan hỷ đón tin vui tới tấp, may mắn hơn người, luôn có quý nhân theo sau bảo hộ, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tình duyên thăng hoa không ai cản nổi trong 7 ngày cuối tháng 7/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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