Hãy thấy mình may mắn nếu có những nốt ruồi này...

Tâm linh - Tử vi 24/09/2016 21:49

Nếu có những nốt ruồi này thì bạn là người rất may mắn, luôn nổi bật giữa đám đông

Nốt ruồi trên thái dương

Hãy thấy mình may mắn nếu có những nốt ruồi này... - Ảnh 1

Nếu có nốt ruồi này thì bạn rất thích đi ngao du, dù là vì công việc hay là đi du lịch thư giãn

Nốt ruồi giữa hai lông mày

Bạn sẽ gặp may mắn trong công việc. Bạn có thể được đề bạt thăng chức, tăng lương hay gặp điều may mắn trong công việc.

Nốt ruồi giữa mắt và lông mày

Hãy thấy mình may mắn nếu có những nốt ruồi này... - Ảnh 2

Bạn rất dễ thích nghi. Bạn cởi mởi và có tố chất lãnh đạo.

Nốt ruồi ở môi trên

Bạn rất để tâm đến ăn mặc hàng ngày. Bạn cũng có tố chất trong giao tiếp, mở rộng mối quan hệ bạn bè.

Nốt ruồi trên xương gò má

Bạn luôn có khả năng gặt hái thành công trong công việc, vì vậy mà có sức ảnh hưởng với người khác. Cuộc sống về sau sẽ sung túc giàu sang.

Nốt ruồi trên bàn tay

Hãy thấy mình may mắn nếu có những nốt ruồi này... - Ảnh 3

Đây là biểu hiện bạn không bao giờ phải khổ sợ vì thiếu tiền. Bạn có đầu óc, có tham vọng và luôn có tố chất trở thành nhà lãnh đạo. Nếu nốt ruồi ở mu bàn tay thì bạn rất biết tiêu xài, tiết kiệm, và cũng biết cách sắp xếp công việc hiệu quả

Nốt ruồi trên bàn chân

Hãy thấy mình may mắn nếu có những nốt ruồi này... - Ảnh 4

Nếu là nốt ruồi trong lòng bàn chân thì bạn rất thích du lịch, trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau. Bạn còn có thể nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, có tố chất lãnh đạo nhờ vào khả năng của bản thân.

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