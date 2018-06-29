Hãy quý trọng 3 nàng giáp này, vì họ không bao giờ buông tay chồng dù có gặp kiếp nạn gian nan!

Tuổi Sửu

Đây là con giáp rất chăm chỉ và siêng năng. Họ luôn biết đúng giá trị của cuộc sống, phải cố gắng mới có được điều mình muốn, nên họ không khi nào đầu hàng khó khăn. Vì đã từng đi qua những trở ngại nên con giáp này hiểu nếu một mình sẽ khó khăn thế nào. Do đó, khi đã lấy chồng, họ luôn muốn ở bên gia đình, chăm lo hết lòng cho chồng con. Họ không quá tài giỏi nhưng đầy nhẫn nại, mạnh mẽ để xây dựng mái ấm gia đình. Và nếu không may chồng có thất bại, họ sẵn sàng bên chồng, cùng chồng giải quyết khó khăn. Họ không bao giờ bỏ đi, dù có chuyện gì.

Họ không bao giờ bỏ đi, dù có chuyện gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn thủy chung trong tình yêu, không bao giờ bỏ rơi người họ yêu. Và không chỉ trong tình yêu, với các mối quan hệ khác, họ cũng hết lòng và không khi nào ích kỷ. Họ không khéo ăn nói nhưng luôn biết dỗ dành ủi an người khác. Họ sẽ ở sau lưng, động viên và giúp đỡ khi người khác cần. Nàng giáp này không tính toán, luôn kiên nhẫn ở cạnh bạn đời để vượt qua khó khăn. Nói chung, đàn ông có vợ tuổi này nên thấy mình may mắn vì đây là người vợ không bao giờ buông tay chồng dù có thể nào.