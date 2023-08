Hao Tài bám riết đúng thứ Tư ngày 14/6/2023, 3 con giáp lâm vào khủng hoảng, sự nghiệp bế tắc, tiểu nhân rình rập hãm hại, tài lộc tuột dốc không phanh

Tuổi Sửu gặp Thiên Quan chiếu mệnh nên phải hết sức cẩn thận nếu công việc của bạn có liên quan đến chính quyền, kiện tụng. Thời gian này bạn sẽ là người chịu bất lợi, tốt nhất nên an phận, không ganh đua tranh giành với bất cứ ai đang làm chức to.

May mắn là đường tình cảm được Lục Hợp cục nâng đỡ nên vợ chồng yêu thương nhau, dù có nói nặng lời thì cũng chỉ là muốn tốt cho nửa kia. Con cháu trong nhà ngoan ngoãn, khỏe mạnh, nhiều gia đình sắp đón thêm thành viên mới.

Vì cục diện ngũ hành Mộc khắc Thổ nên tử vi cảnh báo Sửu này dễ bị hao tài tốn của. Ra đường nhớ chấp hành luật giao thông, đi du lịch thì phải cất tiền cẩn thận, mua hàng nhớ hỏi giá trước kẻo bị “chặt chém”.

Tuổi Thân

Tử vi cá nhân hàng ngày vào thứ Tư 14/06/2023 này cho thấy, tuổi Thân cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều tuổi Thân nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc. Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Bù lại chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với tuổi Thân. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to, gió lớn trong cuộc sống.

Tuổi Tỵ

Cục diện xấu trong tử vi ngày 14/06/2023 khiến tuổi Tỵ phải đối mặt với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay. Mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Có thể chính bạn bè hoặc người thân của bạn là người phản đối bạn. Tuy nhiên, dù bản thân cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì trước tiên, bạn cũng nên xem lại mình chứ đừng nên nghĩ xấu cho người khác. Hãy xem xét thật kỹ lưỡng những hành động mà bạn dự định làm trong Thứ Tư này bởi vì không phải tự nhiên mà có người ngăn cản bạn làm điều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Vị trí những vì sao trong ngày 14/06/2023 còn cho thấy tuổi Tỵ và một nửa yêu thương của mình chưa thật sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng nóng nảy, cố tình hoặc vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt. Hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện và thông cảm cho nhau hơn bạn nhé.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.