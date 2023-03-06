'Hào quang chiếu mệnh' 3 con giáp vào 1h khuya ngày 7/3: Được Thần Tài ban phước, cuộc sống lên hương thấy rõ, ngồi yên vàng bạc tự đến, đếm không xuể, tiêu không hết tiền

Trong thời gian này, tuổi Sửu cực kì may mắn, vận trình sự nghiệp rất thuận lợi, không gặp phải trở ngại gì. Việc kinh doanh buôn bán hay triển khai ký kết hợp đồng được tiến hành suôn sẻ. Con giáp may mắn cũng rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhưng hãy chân thành hơn một chút để đối phương cảm nhận được tình cảm của mình.

Vận trình tài lộc vô cùng khởi sắc, bên cạnh nguồn thu chính thì tuổi Sửu vẫn có những nguồn thu phụ. Tuy nhiên con giáp này cần phải quan tâm đến sức khỏe hơn, luyện tập thể dục thể thao có thể cải thiện trí nhớ, ngoài ra nó còn có tác dụng tăng cường các chức năng nhận thức của não bộ.

Theo tử vi 12 con giáp, trong thời gian này, người tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, sự nghiệp có bước nhảy vọt khi sếp bắt đàu tin tưởng Tý hơn trong mọi việc và thường lắng nghe đề xuất ý kiến của họ, từ đây mở ra cơ hội thăng tiến ngập tràn trong tương lai nếu bản thân người tuổi Tý biết nắm bắt thời cơ.

Chưa hết trên phương diện tài lộc, nhờ có sự trợ giúp của quý nhân các dự án đầu tư của người tuổi Tý có được sự phát triển đáng vượt bậc.

Tuổi Thân

Người cầm tinh con khỉ có chỉ số IQ cao, biết hòa đồng với người khác, số mệnh phú quý, quyền thế. Bắt đầu từ thời gian này, người tuổi Thân sẽ được sao tốt phù hộ, vận thế tăng mạnh, quý nhân tài lộc ngập tràn, gặp khó khăn cũng có thể hóa nguy thành an, về sau có cũng có thể gặp vận may như trời cho, và mọi thứ sẽ ổn thôi!

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của những người tuổi Thân cũng vượng quý nhân. Sự cởi mở, nhiệt tình và tốt tính khiến họ đi đâu cũng dễ có người quý mến, sẵn sàng giúp đỡ. Bởi vậy, nhìn chung cuộc đời họ sẽ suôn sẻ hanh thông, dần đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm