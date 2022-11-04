Hạn vận rơi trúng 10 ngày tới (5-14/11) 3 tuổi gặp Tam Tai lại Thái Bạch quét sạch cửa nhà, làm như trâu vẫn toàn nợ, thiên thời bất lợi, nhất là đường tài lộc khó mà vào túi

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 09:09

Qua 10 ngày tới, 3 con giáp sau làm gì cũng hỏng, tài vận bị chặn lối, tiểu nhân hãm hại, người thân mất lòng tin.

Tuổi Thìn

Hạn vận rơi trúng 10 ngày tới (5-14/11) 3 tuổi gặp Tam Tai lại Thái Bạch quét sạch cửa nhà, làm như trâu vẫn toàn nợ, thiên thời bất lợi, nhất là đường tài lộc khó mà vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi số cho hay tuổi Thìn cũng là một trong những con giáp gặp ảnh hưởng của hạn Tam Tai cho nên chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm này. 

Sách tử vi định sẵn những người tuổi Thìn 10 ngày tới (5-14/11) khuyên bạn nên cẩn trọng trong mọi việc, có vẻ như năm Quý Mão sẽ là năm hạn Tam Tai năng nhất trong lần Tam Tai này cho nên người tuổi Thìn cần hết sức lưu ý.

Bởi vậy, những người tuổi Thìn trong năm tới nên hạn chế đi lại, cẩn thận hơn khi tham gia giao thông và đặc biệt là cần phải chú trọng đến việc bảo vệ sức khỏe, thân thể của mình.

Lời khuyên bạn nên cân nhắc các dự án công việc và đầu tư, thời gian này có thể nên hạn chế việc đầu tư thì tốt hơn. Đừng vội làm cái gì trọng đại trong những năm gặp hạn Tam Tai.

Tuổi Tý

Hạn vận rơi trúng 10 ngày tới (5-14/11) 3 tuổi gặp Tam Tai lại Thái Bạch quét sạch cửa nhà, làm như trâu vẫn toàn nợ, thiên thời bất lợi, nhất là đường tài lộc khó mà vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, một trong những con giáp dễ gặp xui rủi trong tháng cô hồn là người tuổi Tý. Theo đó, tháng cô hồn năm nay tuổi Tý hung cát đan xen, có quý nhân phù trợ nhưng vì gặp phải họa tiểu nhân mà không tránh được xui xẻo.

Đúng 10 ngày tới (5-14/11) đường tình cảm của con giáp này dễ gặp trục trặc, đôi bên dễ vì chút hiểu lầm, cái tôi quá lớn mà dẫn đến những khoảng cách, cơ hội cho kẻ thứ 3 xen vào. Mối quan hệ không dễ gì có thể gây dựng được như ngày hôm nay nên mỗi người hãy nhún nhường nhau một chút, đặt mình vào địa vị của đối phương để có thể thông cảm sâu sắc hơn.

Sự không tập trung về tinh thần còn khiến bản mệnh có thể mắc sai lầm trong những lĩnh vực khác. Cộng thêm vào đó, sự ngáng trở của kẻ tiểu nhân khiến bản mệnh nếu không tỉnh táo có thể sẽ mất tiền hao của, thậm chí mất đi nhiều mối quan hệ tốt.

Điều mà tuổi Tý cần phải nhớ trong tháng cô hồn là luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói. Trải qua mỗi chật vật, bản mệnh hãy rút ra những kinh nghiệm cho mình để đảm bảo rằng sẽ không vấp phải một lần nữa.

Tuổi Mùi

Hạn vận rơi trúng 10 ngày tới (5-14/11) 3 tuổi gặp Tam Tai lại Thái Bạch quét sạch cửa nhà, làm như trâu vẫn toàn nợ, thiên thời bất lợi, nhất là đường tài lộc khó mà vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi cần phải xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp vào ngày mai. Bạn có thể gặp bế tắc đến nỗi muốn từ bỏ, thế nhưng hãy lạc quan lên, rồi tất cả sẽ qua thôi.

Ngoài ra, con giáp xui xẻo 10 ngày tới (5-14/11) cũng không nên làm ăn hoặc đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng, nếu không bạn rất dễ rơi vào tình trạng thất  thoát tài sản. Các đối tác bạn gặp được trong ngày hôm nay có vẻ đều không đáng tin cậy. 

Người tuổi Mùi dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên của mình vào ngay ngày đầu tiên của tuần mới. Những quan điểm của đôi bên trái ngược nhau và bạn không được phép làm những việc mình đã đề xuất. Điều này khiến bạn vô cùng ức chế.Tử vi khuyên con giáp xui xẻo tuần này 10 ngày tới (5-14/11) chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc độ nhìn nhận, bạn sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết như trước nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần tài mở kho phát lộc cho 3 con giáp, tụ hỷ tụ tài’, làm ăn đại vượng, giàu bất thình lình, sắm nhà đẹp xe sang trong 5 ngày tới (4-8/11)

Thần tài mở kho phát lộc cho 3 con giáp, tụ hỷ tụ tài’, làm ăn đại vượng, giàu bất thình lình, sắm nhà đẹp xe sang trong 5 ngày tới (4-8/11)

3 con giáp được Thần Tài ban lộc, vận số phú quý, tích hỷ tích lộc tích của, giàu có bất ngờ, sắm nhà mua xe.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi hôm nay Dự đoán tử vi ngày mai 3 con giáp xui xẻo bị vận đen bủa vây

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 37 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 9 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy