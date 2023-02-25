Hân hoan đón tháng 3 đến: 3 con giáp quay vào ô may mắn, tài vận đỏ chót, tiền bạc tới tấp không kiểm soát xuể

Tâm linh - Tử vi 25/02/2023 16:32

Theo tử vi 12 con giáp, sang tháng 3/2023, 3 con giáp này sẽ được thần May Mắn ghé thăm, phù trợ trăm đường. Bởi vậy nên tài lộc của bản mệnh sẽ đỏ chót, tiền bạc rủng rỉnh đến nỗi không thể kiểm soát xuể.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp lương thiện, lấy tình nghĩa làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Sang tháng 3/2023, tuổi Mùi được bề trên ưu ái, vận thế chuyển mình ngoạn mục, hung tinh hóa vượng phát. Có thể, bạn cũng sẽ gặp phải một số rắc rối không đáng có. Tuy nhiên, điềm dữ này lại là tiền đề để điều lành sinh sôi nảy nở. Bởi vậy, bản mệnh đừng lo lắng vì bạn sẽ hoan hỷ quay vào ô may mắn, được quý nhân phù trợ trăm đường.

Theo đó, tài lộc của tuổi Mùi sẽ tăng không ngừng, thậm chí con giáp này sẽ được hưởng tiền bạc rủng rỉnh đến độ khó có thể kiểm soát xuể. Đây chính là thời cơ mà người tuổi Mùi nên nghĩ đến việc dành dụm của ăn của để về sau cho việc dưỡng già lẫn có phần cho con cháu. Vì sau này, khi đã lớn tuổi, vận trình công danh sự nghiệp của Mùi chưa chắc vượng phát được như thời thanh xuân.

Hân hoan đón tháng 3 đến: 3 con giáp quay vào ô may mắn, tài vận đỏ chót, tiền bạc tới tấp không kiểm soát xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho thấy, tuổi Thân thông minh, nhanh trí, biết ứng xử linh hoạt trong mọi tình huống. Ngoài ra, họ còn giỏi giao tiếp, có nhiều mối quan hệ tốt thuộc nhiều lĩnh vực. Phải nói rằng đi đâu Thân cũng có người sẵn sàng dang tay giúp đỡ.

Sang tháng 3/2023, tuổi Thân có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Họ gặp được người có kinh nghiệm chỉ dạy tận tình, gợi ý nhiều đường hướng để học hỏi và phát triển. Bởi thế, đây là thời điểm mà Thân nên may "túi ba gang" để hứng lương thưởng đề huề. Nhờ nguồn thu hậu hĩnh này mà Thân có thể sử dụng để dấn thân vào con đường kinh doanh mà bấy lâu nay bản mệnh hằng mong ước.

Hân hoan đón tháng 3 đến: 3 con giáp quay vào ô may mắn, tài vận đỏ chót, tiền bạc tới tấp không kiểm soát xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sang tháng 3/2023, tài vận của tuổi Tý thăng hoa, có nhiều khởi sắc vượt trội. Bạn sẽ bận rộn hơn nhiều trong công việc. Nhưng sự bận rộn này không vô nghĩa, Tý hãy yên tâm mà cố gắng hết mình. Một khi bạn đã bỏ công sức, bạn chắc chắn sẽ nhận về "quả ngọt", đó là chưa kể Tý có thể tiêu pha thoải mái, cứ mở ví ra là thấy đầy tiền.

Tài lộc của tuổi Tý trong thời gian này cũng ngày một dồi dào, những khó khăn chẳng còn là trở ngại gì khi bản tính bạn vừa mạnh mẽ, lại có hậu thuẫn "chống lưng". Người tuổi Tý biết cách sắp xếp những khúc mắc cũ, nhưng không quên tìm kiếm cơ hội mới. Khéo léo như bản mệnh ít người làm được, vậy nên Tý cứ thế thênh thang trên con đường công danh sự nghiệp, nói tài vận đỏ chót với Tý thực sự không ngoa!

Hân hoan đón tháng 3 đến: 3 con giáp quay vào ô may mắn, tài vận đỏ chót, tiền bạc tới tấp không kiểm soát xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa tháng 2 tài lộc cất cánh, cuối tháng quơ tay được cả núi tiền, 3 con giáp thu hút hết may mắn, hỷ sự triền miên

Giữa tháng 2 tài lộc cất cánh, cuối tháng quơ tay được cả núi tiền, 3 con giáp thu hút hết may mắn, hỷ sự triền miên

Tử vi cho thấy, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả từ giữa đến cuối tháng 2.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 3 tử vi ngày 24/2/2023 tu vi 12 con giap 24/2/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.