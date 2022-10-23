Hai ngày đầu tuần: 3 con giáp đón tin vui tới tấp, thêm tiền, thêm của, thêm thành viên mới, hạnh phúc viên mãn, tròn đầy

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 09:30

Liệu bạn có nằm trong số 3 con giáp may mắn những ngày đầu tuần, hãy cùng xem bài viết dưới đây.

 

Tuổi Tỵ

Là con giáp may mắn đầu tuần, nên vận trình của tuổi Tỵ sẽ cải thiện. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dần tìm ra hướng giải quyết cho những bế tắc. Thậm chí nhờ vậy, bạn tìm ra điểm mạnh tiềm ẩn của mình và có hướng đi mới cho tương lai. Một số người vẫn sẽ phải bôn ba khá vất vả nếu muốn kiếm được đồng tiền. Hãy suy nghĩ tích cực, tự động viên bản thân rằng càng vất vả bao nhiêu, bạn sẽ càng thu nhận được nhiều điều hay bấy nhiêu.

Hai ngày đầu tuần: 3 con giáp đón tin vui tới tấp, thêm tiền, thêm của, thêm thành viên mới, hạnh phúc viên mãn, tròn đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn kinh doanh diễn ra tương đối ổn định. Bạn tìm cách mở rộng quy mô kinh doanh của mình và dần thu được lợi nhuận bước đầu. Có thể bạn vẫn còn nhiều băn khoăn, bối rối, nhưng mọi người xung quanh luôn sẵn sàng chỉ cho bạn hướng giải quyết công việc.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định và không ngừng cố gắng, nỗ lực để tìm kiếm cơ hội tốt xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy. Đa số những người tuổi Dần đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận.

Hai ngày đầu tuần: 3 con giáp đón tin vui tới tấp, thêm tiền, thêm của, thêm thành viên mới, hạnh phúc viên mãn, tròn đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần thông minh, dám nghĩ dám làm và không ngại đối mặt với khó khăn, trắc trở. Nhờ những vấp ngã trong cuộc sống mà họ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu để tìm kiếm sự hoàn hảo. Công việc tuổi Dần có nhiều thay đổi, mọi thứ đều bước vào quỹ đạo, vạn sự hanh thông, cuộc sống khó khăn dần được cải thiện nhiều hơn. Tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bên cạnh đó họ cũng sẽ gặp được nhiều may mắn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Thân linh hoạt, thông minh, nhìn xa trông rộng. Con giáp này trung thành với bạn bè, sống có nguyên tắc, không bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Tuy sinh trưởng trong gia đình nghèo, không có điều kiện nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên.

Hai ngày đầu tuần: 3 con giáp đón tin vui tới tấp, thêm tiền, thêm của, thêm thành viên mới, hạnh phúc viên mãn, tròn đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, con giáp tuổi Thân rất có nguyên tắc, cư xử nhã nhặn và có tinh thần hợp tác khi làm việc hội nhóm. Lúc này, vận tài lộc của người tuổi Thân tăng lên đáng kể. Dự định trong tương lai gần của họ được thực hiện một cách suôn sẻ. Những người làm kinh doanh thì công việc của họ ngày càng thuận lợi, doanh số cao hơn thời gian trước.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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