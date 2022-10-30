Hai ngày cuối cùng tháng 10 Dương lịch (30/10, 31/10): 3 con giáp ôm trọn may mắn, ghi danh bảng vàng, tài lộc ngút ngàn, làm ăn đại vượng, tiền vào túi ầm ầm, của cải tăng mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 00:10

Vào 30/10 và 31/10, những con giáp này sẽ đón đầu may mắn, hưởng trọn tài lộc Trời ban, nhời đó cũng làm ăn lên vùn vụt không ngừng nghỉ.

Tuổi Tý

Người tuổi này rất nhanh nhẹn, hoạt bát và thông minh hơn người, vì vậy họ sẽ nhanh chóng nắm bắt những cơ hội mới đến vào hai ngày cuối cùng tháng 10 Dương lịch (30/10, 31/10).

Vào 30/10 và 31/10, người tuổi Tý đã tràn ngập may mắn, bạn luôn vây quanh bởi năng lượng tích cực, sự hân hoan, hạnh phúc. Bản mệnh sẽ đón được nhiều tin vui không chỉ về công việc mà còn phát tài phát lộc.

Hai ngày cuối cùng tháng 10 Dương lịch (30/10, 31/10): 3 con giáp ôm trọn may mắn, ghi danh bảng vàng, tài lộc ngút ngàn, làm ăn đại vượng, tiền vào túi ầm ầm, của cải tăng mạnh mẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn được nhận một khoản lộc ngoài mong đợi. Có thể là tiền thưởng Tết hay tiền lãi từ việc đầu tư. Món quà bất ngờ này càng tạo động lực để bạn tiếp tục cố gắng phấn đấu, đạt được thành công.

Người làm công ăn lương nhận được những món quà bất ngờ từ cấp trên, những ý tưởng của bạn nhận được sự tán thưởng, ghi nhận của đồng nghiệp, theo đó đà thăng tiến đang vô cùng thuận lợi. 

Người kinh doanh sẽ phải tất bật ngay từ đầu năm, các kế hoạch được triển khai nhanh chóng và mau lẹ.

Bạn hoàn toàn có thể có được những kế hoạch tốt với hướng triển khai tốt và nhận được sự ủng hộ của mọi người nên dấu hiệu tài chính có vẻ tương đối ổn định. Hơn nữa vừa mới Tết xong nên bạn cũng chưa phải chi tiêu quá nhiều. Nhìn chung mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Với những ai đang có ý định kinh doanh, đây cũng là thời điểm thích hợp để bắt tay vào việc. Tuy nhiên, bản mệnh nên chọn người hợp mệnh để đồng hành cùng mình trên con đường khởi nghiệp.

Tuổi Ngọ 

Hai ngày cuối cùng tháng 10 Dương lịch (30/10, 31/10), người tuổi Ngọ tự thấy những bước chuyển mình rõ rệt trong con đường sự nghiệp nhờ được Tài Thần chiếu cố, lộc lá kéo đến vô cùng hanh thông, mọi việc tiến hành đều thuận buồm xuôi gió. 

Bởi nhận được nhiều may mắn trời ban mà trong tháng 10 Âm lịch những kế hoạch buôn bán, kinh doanh của con giáp này đều được nâng đỡ bội phần, bản mệnh cũng từ đó mà hoàn thành tốt công việc của mình. 

Hai ngày cuối cùng tháng 10 Dương lịch (30/10, 31/10): 3 con giáp ôm trọn may mắn, ghi danh bảng vàng, tài lộc ngút ngàn, làm ăn đại vượng, tiền vào túi ầm ầm, của cải tăng mạnh mẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngọ vốn là con giáp thông minh, nhanh trí, trí lực dồi dào luôn có cách giải quyết khôn khéo trong bất kì trường hợp nào, là người hiểu được rõ giá trị của đồng tiền bạn lại càng xem trọng sức lao động của mình. 

Đặc biệt vào thời điểm cuối năm này, mọi kế hoạch đầu tư của con giáp đều được thông qua, gặp dịp phát tài phát lộc, tìm được nguồn hàng cũng như đối tác hợp tác lâu dài. 

Tuổi Thìn

Thìn là 1 trong những con giáp giàu có nhất hai ngày cuối cùng tháng 10 Dương lịch (30/10, 31/10). Tử vi của người tuổi Thìn trong hai nagyf cuối tháng 10 này rất hanh thông, suôn sẻ làm việc gì cũng thu về nhiều lợi nhuận hơn người. Nếu có khó khăn thì nhờ sự khôn khéo của họ, chuyện gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa.

Hai ngày cuối cùng tháng 10 Dương lịch (30/10, 31/10): 3 con giáp ôm trọn may mắn, ghi danh bảng vàng, tài lộc ngút ngàn, làm ăn đại vượng, tiền vào túi ầm ầm, của cải tăng mạnh mẽ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiền tài rất vượng, đầu tư có doanh thu nhiều, nếu cứ cố gắng thì thành công là chuyện dễ hiểu. Làm ăn kinh doanh trong tháng này cũng rất suôn sẻ, lợi nhuận dồi dào.

Tình duyên của con giáp này cũng rất tốt đẹp, vận đào hoa rực rỡ, có thể gặp nhiều nhân duyên phù hợp. Ai có gia đình rồi sẽ rất hạnh phúc, có thể tính chuyện con cái. Sức khỏe ổn định, nhưng cần chú ý khi ra ngoài, lái xe, cẩn thận tai nạn không hay.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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