Hai ngày cuối cùng của tháng 11 dương đỏ vận: Ngọc hoàng yêu thương, Tổ tiên che chở, top 3 con giáp may nhất, lộc phát ầm ầm, thành công viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 00:02

2 ngày cuối cùng của tháng là thời điểm vận thế khởi sắc, may mắn ngập tràn, làm gì cũng thành công của ba con giáp sau đây.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Dần là người có tính cách tự lập, nhanh nhạy và cũng không kém phần kiên định. Khi đã quyết định làm việc gì thì họ sẽ không thay đổi ý kiến của mình.

Con giáp này cũng khó có thể chấp nhận những lời đề nghị và đề xuất của những người khác. Người tuổi này khá ngoan cường, dám nghĩ dám làm và không chịu đầu hàng trước những khó khăn, thử thách.

2 ngày cuối tháng, con giáp tuổi Dần được dự báo sẽ có tài lộc tăng cao, của cải tràn vào nhà. Họ được sao tốt chiếu mệnh nên dễ dàng vượt qua những khó khăn trong công việc.

Thầy tử vi cho biết những con giáp tuổi Dần chú tâm làm ăn thì công việc sẽ dần khởi sắc. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh. Người tuổi Dần được Trời phú cho sức khỏe dồi dào, sẵn sàng cho những công việc, nhiệm vụ sắp tới.

Hai ngày cuối cùng của tháng 11 dương đỏ vận: Ngọc hoàng yêu thương, Tổ tiên che chở, top 3 con giáp may nhất, lộc phát ầm ầm, thành công viên mãn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo rằng người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài ghé thăm, giúp con giáp này nhận nhiều tài lộc, chuyện kiếm tiền dễ dàng hơn. Việc làm ăn của tuổi Sửu diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Các đối tác cảm nhận được thành ý của bản mệnh nên việc ký kết hợp tác diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ. 2 ngày cuối cùng của tháng 11 , đây là lúc tuổi Sửu cần nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, không bỏ lỡ thời cơ vàng.

Đường tình duyên của người tuổi Sửu cũng diễn ra êm đẹp. Người độc thân có vận đào hoa phơi phới, đón nhận tình cảm mới, có thể tìm được một nửa cho riêng minh. Người có cặp có đôi càng thêm gắn bó, hạnh phúc.

Hai ngày cuối cùng của tháng 11 dương đỏ vận: Ngọc hoàng yêu thương, Tổ tiên che chở, top 3 con giáp may nhất, lộc phát ầm ầm, thành công viên mãn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý bản chất tốt bụng, linh hoạt và nhanh trí. Họ sống khá hòa đồng, không câu nệ tiểu tiết.

Họ được nhiều người yêu mến, khen ngợi. Người tuổi này sống thực tế, không mơ mộng viển vông. Con giáp tuổi Tý lạc quan yêu đời, có thể truyền cảm hứng những người bên cạnh. Tý vì thế luôn có động lực để vươn lên và đặc biệt 2 ngày cuối cùng của tháng, Tý sẽ được Quý nhân phù trợ, gặp may mắn, thu hái được nhiều thành công lớn.

Ngoài ra, chuyện tình cảm diễn ra thuận lợi, những mâu thuẫn được giải quyết giúp tuổi Ngọ cảm thấy hạnh phúc hơn. Bản mệnh và đối phương thấu hiểu cho nhau, bỏ qua những sai sót nhỏ để tình cảm càng thêm bền chặt.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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