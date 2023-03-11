Hạc Thần xuất hành hướng Bắc vào 0h khuya ngày 12/3: 3 con giáp may túi mười gang mang ra mà đựng vàng bạc tứ phương, tài lộc vụt sáng, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 11/03/2023 07:30

Vào thời điểm này, vận may sẽ nối tiếp đến nhà 3 con giáp có phúc khí, Thần Tài gửi lời chúc phúc, tràn đầy may mắn.

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ. Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Hạc Thần xuất hành hướng Bắc vào 0h khuya ngày 12/3: 3 con giáp may túi mười gang mang ra mà đựng vàng bạc tứ phương, tài lộc vụt sáng, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải. Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ có bộ não rất linh hoạt. Trong công việc, họ luôn xác định rõ mục tiêu của mình, biết cách duy trì trạng thái ổn định. Tuổi Ngọ thực sự tin tưởng vào bản thân mình. Tuy nhiên, điểm mạnh này đôi khi lại như vàng bị chôn giấu, đòi hỏi họ phải không ngừng khai thác tiềm năng và tích cực thể hiện bản thân trong công việc để khám phá ra nhiều khả năng của mình hơn.

Hạc Thần xuất hành hướng Bắc vào 0h khuya ngày 12/3: 3 con giáp may túi mười gang mang ra mà đựng vàng bạc tứ phương, tài lộc vụt sáng, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi sức lực của họ ngày càng mạnh, họ sẽ thể hiện ngày càng tốt hơn và trở nên nổi bật hơn trong công việc. Đây là lúc người tuổi Ngọ được dự báo sẽ có bước tiến lớn, được nhiều người ưu ái, sẵn sàng giúp đỡ.

Tuổi Mão

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão có tài năng, chính vì thế, bạn tập trung vào điểm mạnh của mình và cố gắng hết sức phát huy. Mọi người nhìn thấy thành quả công việc của bạn chứ không phải chỉ là những lời nói suông nên chắc chắn sẽ đánh giá bạn rất cao. Cấp trên hẳn cũng sẽ dành cho bạn khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Hạc Thần xuất hành hướng Bắc vào 0h khuya ngày 12/3: 3 con giáp may túi mười gang mang ra mà đựng vàng bạc tứ phương, tài lộc vụt sáng, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay con giáp phát tài vào ngày 8/11 này có thể nhận được một khoản kha khá do hợp tác thuận lợi với đối tác. Nếu hai người đang có cùng một mục tiêu thì hãy cùng cố gắng hết sức, lợi nhuận tương lai sẽ còn hứa hẹn hơn rất nhiều.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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