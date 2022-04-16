Gu chọn ‘người ấy’ của các con giáp nam, các chị em note lại, có con giáp gu ‘ngây thơ’, có con giáp gu ‘bí ẩn’

Người tuổi Tý thích mẫu con gái có thân hình mảnh mai, quyến rũ. Nếu gặp được một người như thế, nhất định đôi mắt của họ sẽ sáng rực lên, con tim rung động khiến họ lập tức tìm cách giữ liên hệ với người ta ngay.

Theo tử vi, người tuổi Sửu cảm thấy những cô gái bí ẩn rất có sức quyến rũ, nếu yêu những cô gái như vậy, chắc chắn mình sẽ có một cuộc tình vô cùng mới lạ. Nhưng cũng vì những cô gái này quá bí ẩn nên họ cũng không đoán nổi suy nghĩ thật trong lòng người ta nữa.

Tuổi Dần: Cô gái ngây thơ

Người tuổi Dần rất dễ bị cuốn hút bởi những cô gái còn ngây thơ, tính tình dịu dàng và đặc biệt là chưa yêu ai bao giờ. Họ cảm thấy những người con gái như vậy cực kì dễ thương, hơn nữa còn khiến họ cảm thấy muốn bảo vệ, bao bọc nữa. 3 cặp đôi con giáp hợp nhau "đánh là thương mắng là yêu" sẽ ở bên nhau cả đời

Tuổi Mão: Cô gái si tình

Người tuổi Mão cảm thấy những cô gái si tình đều rất quyến rũ. Mới đầu có thể không phát hiện ra, nhưng những cô gái ấy sẽ dần dần, nhẹ nhàng gõ cánh cửa trái tim bạn, rồi chiếm một vị thế rất quan trọng trong tim bạn, khiến bạn chẳng thể nào từ bỏ họ.

Tuổi Thìn: Cô gái dịu dàng

Người tuổi Thìn cho rằng con gái thì nhất định phải dịu dàng, bởi thực ra, đàn ông ai mà chẳng muốn gặp được một gái hiền hòa, biết quan tâm cơ chứ. Thế nhưng xã hội hiện đại, con gái cũng cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, vì thế con giáp này khó mà tìm được một người như ý.

Tuổi Tị: Cô gái vượng phu

Mẫu người yêu lý tưởng của 12 con giáp nam là gì? Thực ra đàn ông tuổi Tị có cái nhìn rất thực tế, vì thế họ luôn muốn tìm những cô gái có thể vượng phu. Nếu tìm được người như vậy, họ tin rằng cả đời này mình sẽ chẳng còn gì phải lo lắng nữa.

Tuổi Ngọ: Cô gái ít nói

Tử vi 12 con giáp thấy rằng người tuổi Ngọ vốn cũng không nói quá nhiều, vì thế họ muốn tìm một người không cần mở miệng ra là nói suốt cả một ngày. Chỉ cần người đó có thể hiểu được con giáp này trong thầm lặng là họ đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Tuổi Mùi: Cô gái lãng mạn

Người tuổi Mùi luôn muốn tìm một cô gái lãng mạn. Con giáp này luôn thích một cuộc sống màu hồng tràn đầy hạnh phúc, ghét nhất là một cuộc sống bình lặng chẳng có gì thay đổi. Nếu gặp một cô gái có cùng quan điểm này với mình, họ sẽ lập tức theo đuổi ngay.

Tuổi Thân: Cô gái gần gũi

Người tuổi Thân luôn mong người mình yêu sẽ luôn phụ thuộc vào mình, dính lấy mình mọi lúc mọi nơi. Bởi con giáp này chỉ cần gặp được tình yêu đích thực là sẽ luôn muốn ở bên người ta 24/7, vì thế họ cũng muốn tìm một người muốn ở bên mình như vậy.

Tuổi Dậu: Cô gái nói nhiều

Theo tử vi 12 con giáp: Mẫu bạn đời lý tưởng của 12 con giáp nam, người tuổi Dậu đặc biệt thích những cô gái mau mồm mau miệng, thích nói nhiều, bởi họ muốn bầu không khí giữa hai người lúc nào cũng phải vui vẻ, rộng ràng. Ở bên nhau, hai người sẽ có rất nhiều điều để chia sẻ.

Tuổi Tuất: Cô gái thấu hiểu

Mẫu người yêu của 12 con giáp nam là gì? Người tuổi Tuất mong muốn gặp được một cô gái tri kỉ, có thể hiểu thấu được mọi điều mình cất giấu trong lòng mà không cần phải nói thẳng ra ngoài. Những cô gái ấy cho dù có lớn hơn họ một vài tuổi, họ cũng sẽ chẳng để tâm.

Tuổi Hợi: Cô gái xinh đẹp

Thực chất ai mà chẳng muốn người yêu của mình xinh đẹp, thế nhưng người tuổi Hợi lại lấy vẻ ngoài ra làm yếu tố đầu tiên để chọn bạn gái. Họ cho rằng chỉ những cô gái có vẻ ngoài thu hút ánh nhìn mới có thể khiến cho trái tim họ rung động thực sự.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm