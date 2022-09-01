Gọi tên 3 con giáp sinh ra có tố chất lãnh đạo, số làm sếp lớn, quan to, phát tài phát lộc, “chỉ tay 5 ngón” vạn người nghe, giàu ú ụ từ 30 tuổi

Trong quan niệm của người phương Đông, Rồng luôn là biểu tượng của quyền lực và lãnh đạo. Vì vậy, những ai tuổi Thìn hầu như đều sở hữu khí chất uy quyền, mạnh mẽ, tự tin và khả năng tiên phong, dẫn đầu trong các nhóm hội. Họ sinh ra không phải làm một nhân vật bình thường, gọi dạ bảo vâng, mà để trở thành người có ảnh hưởng trong cộng đồng.

Ngoài ra, đa số người tuổi Thìn cũng có tham vọng rất cao, nhiều hoài bão và muốn khẳng định bản thân bằng cách giành lấy thành công trong công việc. Với lòng tự trọng cao, ý chí phi thường và nghị lực vượt qua gian khó, người tuổi Thìn thừa bản lĩnh để đạt được mục tiêu và đứng trên đỉnh cao quyền lực, nắm giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng.

Trời sinh họ đều là những người trung thực, thẳng thắn, sống thực tế và có ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm.

Hầu hết con giáp này là người biết rõ hơn ai hết sự cay đắng khi phải sống trong cảnh túng thiếu và đó chính là động lực để họ vươn lên, đạt được điều mình mong muốn. Muốn phát triển thì phải có nền tảng, và tuổi Tuất là người biết đặt ra kế hoạch và tìm được hướng đi đúng đắn cho riêng mình. Tuy nhiên, làm việc gì cũng phải dựa vào vận may.

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Và sau 30 tuổi chính là lúc tuổi Tuất "lên đời" nhờ những sự cố gắng của bản thân mình. Họ sẽ tìm được sự may mắn ở nơi mà mình không ngờ nhất. Nhờ những nỗ lực không ngừng mà tiền tài, danh vọng, và những điều tốt đẹp nhất đều đến với tuổi Tuất. Ngoài ra, họ là những người dám nghĩ, dám làm, vì vậy cứ sau năm 30 tuổi, nếu thật sự có cơ hội tốt về bất cứ lĩnh vực nào hãy cố nắm bắt và phát triển toàn lực. Tuổi Tuất nhất định sẽ có cuộc sống viên mãn về sau.

Tuổi Dần

Những người sinh vào năm dần có thể nói cuộc đời tương đối thuận lợi, ma nạn hiểm nguy dù có nhiều đến đâu cũng có thể hóa hung thành cát.

Những người cầm tinh con hổ giống như bậc để vương nắm trong tay cả thiên hạ vậy, các bạn có thể từ một người làm thuê chẳng ai biết đến, từng bước từng bước xây dựng lên vương quốc sự nghiệp của bản thân, đặc biệt là từ tuổi trung niên trở ra, hầu như rất ít người tuổi Dần phải làm thuê cho người khác.

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Người tuổi Dần trời sinh đã có tố chất lãnh đạo riêng, tư duy bao quát, nhạy bén, đầu óc thông minh cơ trí, làm việc bình tĩnh, chắc chắn, xử lý sự việc quyết đoán nhưng cũng hết sức chú ý đến tiể tiết.

Con giáp này trời sinh đã mang trong mình khí chất lớn mạnh, có thể khiến người xung quanh cảm nhận được tác phong, phong thái của người có khả năng chỉ huy, đứng đầu.

Trong mọi trường hợp, người tuổi Dần đều biết cách thể hiện mình, cho dù đối diện với sự việc thế nào đi nữa, các bạn cũng hiếm khi tỏ ra run sợ, lo lắng. Đây là lý do giải thích vì sao những người tuổi Dần thích hợp nhất với vị ví ông chủ, kiếm nhiều tiền.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.