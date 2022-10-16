Gọi tên 2 con giáp xui xẻo bủa vây, 1 con giáp may mắn hết phần thiên hạ từ 17-23/10/2022?

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 20:08

Tuần mới mỗi con giáp là một số phận, kẻ khóc người cười.

Con giáo may mắn

Tuổi Hợi

Mọi việc diễn ra trong tuần này có vẻ rất có lợi cho con giáp tuổi Hợi. Đây cũng là thời điểm để bạn tích cực củng cố các mối quan hệ trong công việc. Hãy cởi mở hơn với những thành viên trong đội nhóm của mình nhé. 

Thực Thần xuất hiện vào đầu tuần nên tinh thần của bản mệnh rất tốt, cách nhìn nhận vấn đề của bạn cũng lạc quan và thoải mái hơn. Nhờ đó không có khó khăn nào có thể cản trở bạn trong thời gian này.

Trong tuần này, bạn sẽ tìm được lời giải đáp cho các vấn đề trong mối quan hệ tình cảm. Việc bạn cần làm lúc này chính là dành thật nhiều thời gian ở bên người ấy để cùng nhau trò chuyện và thấu hiểu đối phương hơn. Người độc thân hứa hẹn cũng có những buổi hẹn hò như ý trong tuần.

Bách Việt chủ đào hoa cho thấy không ít người tuổi Hợi cảm thấy khó xử khi có những kẻ "theo đuôi" bạn nhưng tỏ thái độ không lành mạnh. Bạn cũng chẳng dám cho họ cơ hội vì sợ cuộc sống của mình bị phiền nhiễu vì người không biết điều.

Con giáp xui xẻo

Tuổi Tị

Tuổi Tị tuần này nhớ cẩn thận chuyện tiền bạc, chớ nên tin theo lời rủ rê, dụ dỗ của người khác. Đặc biệt nếu bạn đang tìm kiếm việc làm thì đừng nhẹ dạ tin tưởng vào những lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, tốt nhất, bạn nên hỏi ý kiến bạn bè và người có kinh nghiệm trước khi quyết định.

Đồng thời, khi đường tài vận không ổn định, bản mệnh cần hạn chế chi tiêu lãng phí, chú ý không nên cho người khác vay mượn tiền bạc bởi khả năng đòi lại vô cùng thấp.

Gọi tên 2 con giáp xui xẻo bủa vây, 1 con giáp may mắn hết phần thiên hạ từ 17-23/10/2022? - Ảnh 1
Với người làm công ăn lương, bạn vốn là người thông minh, ham học hỏi nên không bao giờ chịu đứng im một chỗ. Thực tế, tuần này bạn có nhiều lựa chọn trên con đường sự nghiệp, tiếc rằng những lựa chọn đó đều mang tính tạm thời, vì thế nên cân nhắc kỹ càng, đừng hấp tấp kẻo thiệt thân.

Trong chuyện tình cảm, sức hút tự nhiên sẽ giúp người độc thân chinh phục được những người xung quanh, tuy nhiên bạn chớ nên đến với ai quá vội vàng.

Chuyện nội bộ gia đình cũng chẳng được như ý, hai vợ chồng bạn hay lục đục vì chuyện lặt vặt. Cả hai đều nên điều chỉnh lại thái độ của mình.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của tuổi Dần có nhiều trở ngại. Trong tuần này có thể sẽ gặp không ít khó khăn trong việc giao tiếp với những người xung quanh, đặc biệt là khi bạn đang cố nói lên quan điểm cá nhân của mình

Nửa cuối tuần dự báo có nhiều rắc rối khó lường liên quan tới mối quan hệ và cả tiền bạc với sức ảnh hưởng của Thương Quan. Do đó, với những gì tốt đẹp đang diễn ra ở đầu tuần thì bạn nên tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng từ sớm đi nhé.

Trong đời sống tình cảm, bạn sẽ phải đối diện với những thử thách khiến bản thân căng thẳng, buồn bã. Đừng nghi ngờ nửa kia vì những chuyện nhỏ nhặt, không đáng. Nếu bạn làm to chuyện, mâu thuẫn có thể dẫn đến chia tay.

Tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn đấy. Nhất là khi Bạch Hổ điềm báo không hay liên quan tới tình hình sức khỏe, khi đi lại cũng cần tập trung, cầm chắc tay lái nếu không dễ có rắc rối xảy ra.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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