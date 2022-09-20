Giữa tuần này (21-22/9): 3 con giáp đen đủi bậc nhất, làm gì cũng khó thành công, cẩn thận kẻo sạt nghiệp trắng tay

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 09:27

Ba con giáp dưới đây cần chú ý, phải vô cùng cẩn thận kẻo sạt nghiệp trắng tay vào giữa tuần.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ mạnh mẽ, cái tính, thông minh và nổi bật chính là vô cùng thẳng tính. Con giáp này có sao nghĩ vậy, không vòng vo câu nệ. Chính vì sự thẳng thắn này mà nhiều người không hài lòng về người tuổi Ngọ mặc dù trong tâm Ngọ chỉ muốn tốt cho họ mà thôi.

Giữa tuần này (21-22/9): 3 con giáp đen đủi bậc nhất, làm gì cũng khó thành công, cẩn thận kẻo sạt nghiệp trắng tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi giữa tuần cho biết, nếu muốn phát triển bản thân, có điều tốt đẹp trong các mối quan hệ của mình cũng như trong công việc, Ngọ nhất định phải biết cách tiết chế cảm xúc của mình. Đừng hơi một tí là nóng nảy, khó chịu, bực bội, thích xen vào chuyện của người khác. Tránh được gì thì nên tránh đặc biệt những câu nói động chạm tới tự ái của đối phương. Thị phi từ miệng mà ra, tuổi Ngọ nhất định phải nhớ chuyện này để tránh tự gây họa cho mình.

Tuổi Mùi

Sự chủ quan, lơ là có thể khiến người tuổi Mùi vướng phải nhiều sai sót, nhầm lẫn, gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc khi bước sang giữa tuần. Mọi việc bạn làm, dù tốt hay xấu đều bị mọi người xung quanh chú ý, đừng vì sự lười biếng nhất thời khiến bạn đánh mất cơ hội được cất nhắc trong tương lai. 

Giữa tuần này (21-22/9): 3 con giáp đen đủi bậc nhất, làm gì cũng khó thành công, cẩn thận kẻo sạt nghiệp trắng tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, bản mệnh cần hạn chế ký kết hợp đồng hoặc bắt tay vào thực hiện những kế hoạch lớn vào thời điểm này để tránh sơ suất, nhầm lẫn, gây hao tài tốn của. Bạn và nửa kia của mình thường xuyên mâu thuẫn vì những lý do nhỏ nhặt. Nếu không chịu hạ cái tôi của mình xuống và bao dung cho đối phương nhiều hơn thì quan hệ đôi bên sẽ rất dễ bị rạn nứt.

Tuổi Thìn

Trong giữa tuần, tử vi tuổi Thìn dù có khởi sắc hơn năm cũ nhưng chưa thực sự lý tưởng. Lý do bởi, tuổi Thìn bước vào năm hạn Tam Tai, vận khí ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Con giáp này không nên tiến hành những việc quan trọng trong tháng này bởi với tính cách bảo thủ, làm việc rập khuôn thì dù có vất vả đến đâu cũng khó mà thu được kết quả khả quan

Giữa tuần này (21-22/9): 3 con giáp đen đủi bậc nhất, làm gì cũng khó thành công, cẩn thận kẻo sạt nghiệp trắng tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào giữa tuần cục diện tương xung ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ xã giao của tuổi Thìn. Vận trình nhiều trắc trở, xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào. Con giáp này cần đề phòng họa tiểu nhân. Càng những lúc như vậy càng cần đảm bảo xử lý mọi công việc một cách chỉn chu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ ngày 20/9 đến 25/9, 3 con giáp có cuộc sống sung túc, tài lộc hanh thông, vận may "bật như lò xo"

Từ ngày 20/9 đến 25/9, 3 con giáp có cuộc sống sung túc, tài lộc hanh thông, vận may "bật như lò xo"

Bắt đầu từ ngày 20/9 đến 25/9, ba con giáp dưới đây đón tài lộc dồi dào, giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 5 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 10 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng