Giữa tuần này (21-22/9): 3 con giáp đen đủi bậc nhất, làm gì cũng khó thành công, cẩn thận kẻo sạt nghiệp trắng tay

Tuổi Ngọ mạnh mẽ, cái tính, thông minh và nổi bật chính là vô cùng thẳng tính. Con giáp này có sao nghĩ vậy, không vòng vo câu nệ. Chính vì sự thẳng thắn này mà nhiều người không hài lòng về người tuổi Ngọ mặc dù trong tâm Ngọ chỉ muốn tốt cho họ mà thôi.

Tử vi giữa tuần cho biết, nếu muốn phát triển bản thân, có điều tốt đẹp trong các mối quan hệ của mình cũng như trong công việc, Ngọ nhất định phải biết cách tiết chế cảm xúc của mình. Đừng hơi một tí là nóng nảy, khó chịu, bực bội, thích xen vào chuyện của người khác. Tránh được gì thì nên tránh đặc biệt những câu nói động chạm tới tự ái của đối phương. Thị phi từ miệng mà ra, tuổi Ngọ nhất định phải nhớ chuyện này để tránh tự gây họa cho mình.

Sự chủ quan, lơ là có thể khiến người tuổi Mùi vướng phải nhiều sai sót, nhầm lẫn, gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc khi bước sang giữa tuần. Mọi việc bạn làm, dù tốt hay xấu đều bị mọi người xung quanh chú ý, đừng vì sự lười biếng nhất thời khiến bạn đánh mất cơ hội được cất nhắc trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, bản mệnh cần hạn chế ký kết hợp đồng hoặc bắt tay vào thực hiện những kế hoạch lớn vào thời điểm này để tránh sơ suất, nhầm lẫn, gây hao tài tốn của. Bạn và nửa kia của mình thường xuyên mâu thuẫn vì những lý do nhỏ nhặt. Nếu không chịu hạ cái tôi của mình xuống và bao dung cho đối phương nhiều hơn thì quan hệ đôi bên sẽ rất dễ bị rạn nứt.

Tuổi Thìn

Trong giữa tuần, tử vi tuổi Thìn dù có khởi sắc hơn năm cũ nhưng chưa thực sự lý tưởng. Lý do bởi, tuổi Thìn bước vào năm hạn Tam Tai, vận khí ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Con giáp này không nên tiến hành những việc quan trọng trong tháng này bởi với tính cách bảo thủ, làm việc rập khuôn thì dù có vất vả đến đâu cũng khó mà thu được kết quả khả quan

Ảnh minh họa: Internet

Vào giữa tuần cục diện tương xung ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ xã giao của tuổi Thìn. Vận trình nhiều trắc trở, xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào. Con giáp này cần đề phòng họa tiểu nhân. Càng những lúc như vậy càng cần đảm bảo xử lý mọi công việc một cách chỉn chu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.