Giữa tuần này (15/3 - 17/3): 3 con giáp may mắn liên tiếp, hỷ sự ngập tràn, cả công danh lẫn tài vận đều vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 14/03/2023 18:11

Trong thời gian này, 3 con giáp may mắn vận khí ngút trời, gặp nhiều vận đỏ, sự nghiệp thăng tiến, phát tài phát lộc.

Tuổi Tỵ

Tử vi cho thấy, giữa tuần này, người tuổi Tỵ vận may ngút trời, tài khí tăng lên gấp bội. Con giáp vốn là người tài năng lại chăm chỉ hơn người. Chưa kể độ nhạy bén trong làm ăn, kinh tế, nắm được xu thế thời đại.

Chính vì vậy, tuổi Tỵ luôn biết tự xoay xở, tìm kiếm cơ hội phát triển cho mình. Các hạng mục có bản mệnh tham gia vào đều thành công rực rỡ, nâng cao thu nhập. Uy tín, địa vị của Tỵ cũng vì vậy mà tăng lên. Con giáp may mắn này có thể thoải mái tận hưởng vinh hoa phú quý.

Giữa tuần này (15/3 - 17/3): 3 con giáp may mắn liên tiếp, hỷ sự ngập tràn, cả công danh lẫn tài vận đều vượng sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão có năng lực làm nhiều công việc. Con giáp lại không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Vào giữa tuần này, con giáp tuổi Mão có vận khí thịnh vượng, tài lộc xum xuê.

Được quý nhân phù trợ, Mão tìm được hướng đi mới trong công việc, thăng tiến không ngừng. Tiền bạc Mão kiếm được nhiều vô kể. Con giáp hoàn toàn có thể tự tin chi một khoản tiền lớn đầu tư hay tiêu xài. Thời vận đang lên, không gì có thể cản được bạn.

Giữa tuần này (15/3 - 17/3): 3 con giáp may mắn liên tiếp, hỷ sự ngập tràn, cả công danh lẫn tài vận đều vượng sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần cù, chịu khó, sau bao nhiêu vất vả cũng đã thu được “trái ngọt” cho riêng mình. Vào giữa tuần này, sự nghiệp của tuổi Sửu hanh thông, tài vận vượng phúc. Mọi việc của con giáp thuận lợi hơn lúc nào hết.

Con giáp được cấp trên tin tưởng giao nhiều dự án to lớn. Tuổi Sửu bằng năng lực của bản thân và một chút may mắn sẽ tích lũy được nhiều của cải, có cuộc sống sung túc hơn. Tuy nhiên, nên chú ý tiểu nhân có thể lập kế hoạch hạ bệ bạn bất ngờ.

Giữa tuần này (15/3 - 17/3): 3 con giáp may mắn liên tiếp, hỷ sự ngập tràn, cả công danh lẫn tài vận đều vượng sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai (mùng 10/2 âm lịch): Tài lộc hanh thông, 3 con giáp phát tài, muốn tiền có tiền, muốn vàng có vàng

Đúng ngày mai (mùng 10/2 âm lịch): Tài lộc hanh thông, 3 con giáp phát tài, muốn tiền có tiền, muốn vàng có vàng

Dự đoán ngày mai (mùng 10/2 âm lịch), những con giáp dưới đây sẽ có bước đột phá trong con đường tài lộc, thành công ngoài mong đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tuần tử vi hôm nay tu vi hang ngay tử vi ngày 14/3/2023 tu vi 12 con giap con giap may man tử vi ngày mai tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 5 giờ 34 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 56 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 0 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều