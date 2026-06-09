Giữa tuần này (10/6 - 12/6), 3 con giáp cá chép 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 09/06/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp cá chép 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào vào giữa tuần này (10/6 - 12/6) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ

Giữa tuần này (10/6 - 12/6), Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có một khoản tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Một số người may mắn nhận được tiền từ các khoản trúng thưởng, trúng số, bạn nên có cách chi tiêu hợp lý để khoản tiền này trở nên hữu ích hơn.

Giữa tuần này (10/6 - 12/6), 3 con giáp cá chép 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ai đã chăm chỉ với công việc tay trái trong suốt khoảng thời gian vừa qua cũng có cơ hội nhận được khoản tiền thù lao hậu hĩnh. Công sức bạn bỏ ra được trả giá xứng đáng, nhờ thế mà bạn có động lực để tiếp tục cố gắng hơn.

Thủy khắc Hỏa, con giáp này không muốn dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, chính vì thế mà bạn tỏ ra khá thờ ơ với nửa kia. Nếu bạn không biết quý trọng những gì mình đang có thì đến khi mất đi rồi, bạn sẽ rất hối tiếc đấy.

Con giáp tuổi Thân 

Giữa tuần này (10/6 - 12/6), tuổi Thân có đường sự nghiệp khá đẹp nhờ Chính Tài độ mệnh. Con giáp này sống ôn hòa, biết trước biết sau nên ai ai cũng thích làm ăn với bạn. Những người được thừa kế sự nghiệp của gia đình sẽ có nhiều tin vui mới trong tuần mới. 

Giữa tuần này (10/6 - 12/6), 3 con giáp cá chép 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên tình yêu đối với bạn chỉ là một thứ gia vị mà bạn muốn thêm vào cuộc sống thú vị kia thôi, bạn không lụy tình. Thật đáng khen khi tuổi Thân luôn biết tự tạo niềm vui cho mình bởi không phải ai cũng làm được điều đó. 

 

Túi tiền rủng rỉnh giúp cho bạn trở nên chủ động hơn với các khoản chi tiêu trong ngày. Đây cũng là thời điểm may mắn để bạn thực hiện các kế hoạch đầu tư trong kinh doanh, mở hàng, khai trương.

Con giáp tuổi Hợi 

Giữa tuần này (10/6 - 12/6), mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và gia đình rất yên ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà vợ chồng ít khi mâu thuẫn, nửa kia cũng luôn cảm thấy mình được tôn trọng. 

Giữa tuần này (10/6 - 12/6), 3 con giáp cá chép 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn cũng khá vượng, dù vào thời điểm này, bạn ít đi ra ngoài và cũng không có cơ hội tụ tập với nhau. Bạn có thể nhận được tin nhắn hỏi thăm, làm quen từ một vài người bạn gặp mặt từ trước đó.

 

Chính Quan cho thấy bạn là một người chính trực và có tinh thần trách nhiệm cao. Hai ưu điểm ấy sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, biến bạn thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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