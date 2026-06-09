Giữa tuần này (10/6 - 12/6), 3 con giáp cá chép 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 09/06/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp cá chép 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào vào giữa tuần này (10/6 - 12/6) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ

Giữa tuần này (10/6 - 12/6), Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có một khoản tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Một số người may mắn nhận được tiền từ các khoản trúng thưởng, trúng số, bạn nên có cách chi tiêu hợp lý để khoản tiền này trở nên hữu ích hơn.

Giữa tuần này (10/6 - 12/6), 3 con giáp cá chép 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ai đã chăm chỉ với công việc tay trái trong suốt khoảng thời gian vừa qua cũng có cơ hội nhận được khoản tiền thù lao hậu hĩnh. Công sức bạn bỏ ra được trả giá xứng đáng, nhờ thế mà bạn có động lực để tiếp tục cố gắng hơn.

Thủy khắc Hỏa, con giáp này không muốn dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, chính vì thế mà bạn tỏ ra khá thờ ơ với nửa kia. Nếu bạn không biết quý trọng những gì mình đang có thì đến khi mất đi rồi, bạn sẽ rất hối tiếc đấy.

Con giáp tuổi Thân 

Giữa tuần này (10/6 - 12/6), tuổi Thân có đường sự nghiệp khá đẹp nhờ Chính Tài độ mệnh. Con giáp này sống ôn hòa, biết trước biết sau nên ai ai cũng thích làm ăn với bạn. Những người được thừa kế sự nghiệp của gia đình sẽ có nhiều tin vui mới trong tuần mới. 

Giữa tuần này (10/6 - 12/6), 3 con giáp cá chép 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên tình yêu đối với bạn chỉ là một thứ gia vị mà bạn muốn thêm vào cuộc sống thú vị kia thôi, bạn không lụy tình. Thật đáng khen khi tuổi Thân luôn biết tự tạo niềm vui cho mình bởi không phải ai cũng làm được điều đó. 

 

Túi tiền rủng rỉnh giúp cho bạn trở nên chủ động hơn với các khoản chi tiêu trong ngày. Đây cũng là thời điểm may mắn để bạn thực hiện các kế hoạch đầu tư trong kinh doanh, mở hàng, khai trương.

Con giáp tuổi Hợi 

Giữa tuần này (10/6 - 12/6), mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và gia đình rất yên ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà vợ chồng ít khi mâu thuẫn, nửa kia cũng luôn cảm thấy mình được tôn trọng. 

Giữa tuần này (10/6 - 12/6), 3 con giáp cá chép 'hóa rồng', ôm trọn vận giàu sang, phúc khí dồi dào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn cũng khá vượng, dù vào thời điểm này, bạn ít đi ra ngoài và cũng không có cơ hội tụ tập với nhau. Bạn có thể nhận được tin nhắn hỏi thăm, làm quen từ một vài người bạn gặp mặt từ trước đó.

 

Chính Quan cho thấy bạn là một người chính trực và có tinh thần trách nhiệm cao. Hai ưu điểm ấy sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, biến bạn thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ 10/6 đến 20/6/2026, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, muốn nghèo cũng khó, tiền nhiều như nước, giàu sang Phú Quý hơn người

Từ 10/6 đến 20/6/2026, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, muốn nghèo cũng khó, tiền nhiều như nước, giàu sang Phú Quý hơn người

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, muốn nghèo cũng khó, tiền nhiều như nước, giàu sang Phú Quý hơn người từ 10/6 đến 20/6/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 33 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 48 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 18 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 48 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội