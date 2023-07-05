Giữa tháng 7/2023 trở đi: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái đặc biệt, việc làm thăng tiến đều đặn, tiền tự chui tới tấp vào túi, đếm không ngơi tay, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng

Tâm linh - Tử vi 05/07/2023 20:45

Chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, 3 con giáp có sự nghiệp thăng tiến, giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào.

Tuổi Sửu

Vận trình của người tuổi Sửu khiến bạn có thể sẽ phải đối mặt với những người sếp và đồng nghiệp khó tính. Bạn sẽ phải tốn nhiều công sức hơn để thuyết phục và chứng minh rằng mình đúng. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải lo lắng quá vì năng lực và sự khéo léo của bạn sẽ giúp xoay chuyển tình thế. Dù đối phương có thể sẽ không tin tưởng ngay, nhưng kết quả công việc sẽ cho thấy bạn không hề khoác lác, do đó hãy tập trung vào chất lượng hơn. 

Vì ngũ hành tương xung nên tình cảm đôi lứa bất ổn, gia đình mâu thuẫn. Tuổi Sửu hãy thẳng thắn nói ra những điều khiến mình không vui hoặc chán nản, chỉ có sự thẳng thắn mới giúp tình yêu của hai người được lâu dài.

Giữa tháng 7/2023 trở đi: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái đặc biệt, việc làm thăng tiến đều đặn, tiền tự chui tới tấp vào túi, đếm không ngơi tay, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cục diện Lục Hợp nâng đỡ cho vận trình của tuổi Dần, mọi việc diễn ra đúng như dự tính của bản mệnh, dù đôi khi vẫn còn chút khó khăn nhưng không đáng kể. Năng lực cá nhân của bạn khá vững, xung quanh lại luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào. Tài chính cũng rất khả quan. Người làm công ăn lương có thể sẽ nhận được khoản thưởng nóng hay đãi ngộ tốt hơn nhờ thành tích đạt được. Trong khi đó, những người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có thêm nhiều món lợi về tay, vận khí tăng mạnh nên đầu tư đâu cũng có lãi, khách hàng tin tưởng.

  

Thủy sinh Mộc cũng báo hiệu đường tình cảm đang có những dấu hiệu đáng mừng. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy một nửa cuộc đời, điều duy nhất bạn cần làm là tự tin và cởi mở hơn trong các mối quan hệ. Còn các cặp đôi có thêm cơ hội để củng cố tình yêu thêm bền chặt.

Giữa tháng 7/2023 trở đi: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái đặc biệt, việc làm thăng tiến đều đặn, tiền tự chui tới tấp vào túi, đếm không ngơi tay, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

May mắn với tuổi Mão khi các phương diện của bản mệnh đều khá hanh thông. Công việc ở thời điểm này đã diễn ra theo đúng kế hoạch của bản mệnh, không có gì phải lo lắng. Tài lộc cũng rất khả quan. Mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, hay có được một khoản nhờ những khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, bản mệnh nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp.

Vận trình tình cảm đôi lứa vô cùng thăng hoa. Tuổi Mão thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, chỉ tiếc không phải lúc nào bản mệnh cũng biết dùng nên khiến mối quan hệ có lúc khá lạnh nhạt.

Giữa tháng 7/2023 trở đi: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái đặc biệt, việc làm thăng tiến đều đặn, tiền tự chui tới tấp vào túi, đếm không ngơi tay, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

ĐỔI ĐỜI NGOẠN MỤC: 3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, nghèo mấy cũng giàu, sự nghiệp thăng hoa, tình tiền viên mãn, ấm êm hạnh phúc trong 7 ngày cuối tháng 7/2023

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