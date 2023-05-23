Giữa tháng 4 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài SỦNG ÁI làm gì cũng thành công, tiền nhiều không đếm hết, đổi vận trở thành đại gia

Công việc của bản mệnh có điềm tranh đấu, chơi xấu nhau do có Thiên Quan chiếu vận. Đặc biệt là những người làm kinh doanh, cấp trên, quản lý, ở đời chẳng tin được ai cả, bạn ăn nên làm ra thì có kẻ nóng mặt, muốn dành phần của Ngọ. Nhưng nhờ Tam Hội trợ vận nên bên cạnh tiểu nhân thì vẫn có nhiều người tốt sẵn sàng giúp bạn lúc gian nguy. Dù vất vả nhưng Ngọ vẫn chăm sóc gia đình rất chu đáo, không để người nhà oán trách bao giờ.

Cục diện Hỏa sinh Thổ đem lại nhiều tin cát lành cho ví tiền của con giáp này. Hôm nay, bạn có thể thoải mái chi cho những khoản tiêu vặt mà vẫn tiết kiệm được một số tiền kha khá, tất cả là nhờ công sức chắt góp của bạn trong thời gian vừa qua.

Đem lại quyền lợi, tiếng nói cho Mùi trong công việc. Con giáp này ở vị trí có lợi, nếu cảm thấy không công bằng thì nên lên tiếng ngay. Người làm quản lý, làm chủ ngày càng khôn khéo, được lòng cấp dưới. Tiền bạc cũng bình ổn. Có thể nói khả năng quản lý tiền bạc và thuyết phục khách hàng của bản mệnh đang ngày càng được nâng cao nên việc kiếm tiền và chi tiêu đều đặn và trong tầm kiểm soát.

Tiếc là, con giáp này dễ gặp phải mâu thuẫn với bạn bè, người yêu hoặc người nhà. Tuy nhiên, mọi khúc mắc có thể nhanh chóng giải quyết được. Tuổi Mùi biết cách xoa dịu căng thẳng và chủ động làm lành với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra không mấy hanh thông. Người tuổi này cần chú trọng tới việc cân bằng cảm xúc để tránh cơn giận vô cớ mà phá hỏng những mối quan hệ đang tốt đang đẹp.

Vận trình tình cảm tìm được niềm vui. May mắn của bạn có lẽ là tìm được sự an ủi, cảm thông từ người bạn đời của mình. Đồng thời, bản thân bạn cũng cảm thấy dễ chịu khi trải qua những giây phút này.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm