Giữa tháng 3 dự báo: 3 con giáp này phúc lộc sâu hơn biển, vận may gõ cửa nhà, tiền tài chất đầy kho

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ bề ngoại hơi lạnh lùng, ít nói nhưng thực chất là người giàu nhiệt huyết, có trách nhiệm. Thời gian gần đây, công việc của con giáp tuổi Tỵ có chút trục trặc do nhiều nguyên nhân, thôi thúc họ cần thay đổi. Tử vi dự báo, giữa tháng 3 tới đây, khó khăn của tuổi Tỵ sẽ tan biến mất, tài lộc dần cải thiện.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, đặc trưng trong tính cách của người tuổi Thân là tính kiên định. Trong cuộc sống, dù gặp khó khăn đến đâu họ cũng không dễ dàng dao động hay nản lòng. Con giáp này khá tinh tế, nhạy cảm, có suy nghĩ thấu đáo. Họ cũng tỏ ra lạc quan, tin tưởng ngay cả khi gặp khó khăn, thử thách.

Mặc dù trong những tháng vừa qua, tài vận của người tuổi Thân chỉ ở mức trung bình. Nhưng giữa tháng 3 tới đây, họ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng hơn trông thấy. Con giáp tuổi Thân làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Người nào còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Người nào đang gặp khó khăn cũng có thể biến nguy thành an, gặp nhiều may mắn trong công việc.