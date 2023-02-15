Giữa tháng 2 THIÊN TÀI nhập mệnh, cuối tháng lộc lá tự chạy vào nhà, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 15/02/2023 18:15

Nhờ được Thần Tài chiếu mệnh mà giữa tháng 2 kéo dài đến cuối tháng, cuộc sống của những con giáp này bắt đầu có sự chuyển đổi tích cực.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp may mắn vào giữa tháng 2 kéo dài đến cuối tháng do có quý nhân phù trợ. Mọi việc của b này suôn sẻ, hanh thông. Đây là cơ hội tốt để mở rộng công việc kinh doanh của mình nên bạn phải suy nghĩ kĩ để kẻo lỡ nhé.

Tình hình tài chính rất ổn, bạn đang tham gia một trò chơi mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng phải dè chừng, đừng đầu tư quá nhiều vốn kẻo có lúc mất trắng. Không chỉ vậy, Tuổi Dần có cơ hội gặp được quý nhân, họ sẽ tạo điều kiện giúp bạn làm giàu.

Giữa tháng 2 THIÊN TÀI nhập mệnh, cuối tháng lộc lá tự chạy vào nhà, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sung túc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có vận trình lên hương, công danh phát đạt vào giữa tháng 2 kéo dài đến cuối tháng. Sau bao vấp ngã, con giáp này giờ đây đã có đủ năng lực và kinh nghiệm để vươn đến những thành công vang dội. Hơn thế nữa, bản mệnh có được nhiều cơ hội thăng tiến, tích lũy được nhiều tiền của.

Bạn sẽ nhanh chóng phất lên giàu có. Đường tình duyên của Mão cũng có nhiều khởi sắc. Bản mệnh sẽ có cơ hội gặp được tri kỷ, đồng hành cùng nhau trên con đường phía trước. Hạnh phúc của bạn nhận được sự ủng hộ của người thân.

Giữa tháng 2 THIÊN TÀI nhập mệnh, cuối tháng lộc lá tự chạy vào nhà, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sung túc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Giữa tháng 2 kéo dài đến cuối tháng, người tuổi Tý vận trình lên hương, tương lai xán lạn. Con giáp này chứng minh được năng lực của bản thân, từng bước đạt được thành công xứng đáng. Những xích mích với đồng nghiệp cũng được hóa giải để bạn yên tâm phát triển sự nghiệp.

Đường tình duyên của Tý có nhiều khởi sắc, bản mệnh được nhiều người chú ý, tin vui tìm đến tận cửa nhà. Lời khuyên của Tý trong giai đoạn này là nên bình tĩnh để đưa ra lựa chọn thích hợp nhất. Bởi lẽ chỉ cần một quyết định sai, con giáp có thể sẽ phải hối hận cả đời.

Giữa tháng 2 THIÊN TÀI nhập mệnh, cuối tháng lộc lá tự chạy vào nhà, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sung túc viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Phúc lộc vô biên, bước sang nửa cuối tháng 2, 3 con giáp NGẬP NGỤA trong biển tiền, thu tài dồn dập

Phúc lộc vô biên, bước sang nửa cuối tháng 2, 3 con giáp NGẬP NGỤA trong biển tiền, thu tài dồn dập

Tử vi học có nói, bước sang nửa cuối tháng 2, 3 con giáp có tên dưới đây được thần may mắn gọi tên, công việc ngày một hanh thông, làm một vốn, bốn lời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng 2 tử vi nửa cuối tháng 2 tử vi cuối tháng 2 tử vi hôm nay tử vi ngày 15/2/2023 tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 5 giờ 1 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 5 giờ 3 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 5 giờ 10 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 11 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 5 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026