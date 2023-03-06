Giữa tháng 2 âm lịch trở đi: 3 con giáp thăng quan tiến chức ầm ầm, lương thưởng cao ngất ngưỡng, giàu sang tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 06/03/2023 06:49

3 con giáp thăng quan tiến chức ầm ầm, lương thưởng cao ngất ngưỡng từ giữa tháng 2 âm lịch trở đi.

Tuổi Tý

Từ giữa tháng 2 âm lịch trở đi, người tuổi Tý làm việc gì cũng rất hanh thông. Dù vậy, thời điểm này bạn cũng sẽ bị kẻ xấu muốn hãm hại, đừng dễ bị lừa gạt, đặc biệt là việc làm ăn kinh doanh. Nếu có cơ hội đi công tác sẽ rất tốt cho việc thăng quan tiến chức sau này. Tài lộc đầy nhà, kinh doanh lại thuận lợi, lợi nhuận tăng không kể.

Tình duyên của con giáp này có nhiều thay đổi. Vợ chồng nên sẻ chia, thấu hiểu nhiều hơn, dành thời gian cho nhau, tránh cãi vã không đáng. Những ai độc thân nên đi xa sẽ tốt cho nhân duyên. Có thể khi đi xa công tác, du lịch họ sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình. Sức khỏe của người tuổi Tý tương đối ổn định. Dù vậy, họ nên cẩn thận với những vật dụng sắc nhọn, tránh chảy máu, thương tổn. Đi lại cũng nên cẩn trọng hơn, giữ gìn sức khỏe mỗi ngày.

Giữa tháng 2 âm lịch trở đi: 3 con giáp thăng quan tiến chức ầm ầm, lương thưởng cao ngất ngưỡng, giàu sang tột đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ giữa tháng 2 âm lịch trở đi, người tuổi Thìn đón nhận nhiều điều tốt đẹp. Công việc suôn sẻ, chuyện gì cũng hanh thông, thăng quan tiến chức cũng là điều dễ hiểu. Sự nghiệp có bước tiến mới, gặt hái thành tựu nhất định. Dù vậy, đừng nên quá ngạo mạn, tự cao mà mang đến rắc rối cho bản thân.

Tiền tài của con giáp này cũng rất rực rỡ, có cơ hội trúng số, trúng thưởng. Tuy nhiên, đừng quá tham lam, dễ mất cả chì lẫn chày. Tình cảm gia đình ấm áp, hạnh phúc. Đây là lúc họ có thể cùng gia đình đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Sức khỏe của họ cũng ổn định. Họ cũng nên cẩn thận ăn uống.

Giữa tháng 2 âm lịch trở đi: 3 con giáp thăng quan tiến chức ầm ầm, lương thưởng cao ngất ngưỡng, giàu sang tột đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có sự nghiệp tốt đẹp, gặt hái thành tựu nhất định từ giữa tháng 2 âm lịch trở đi. Cơ hội thăng quan tiến chức nhờ sự sáng tạo trong công việc. Sếp đánh giá họ rất tốt. Nếu ai đang tìm việc thì sẽ có cơ hội tìm được việc ưng ý. Tiền tài khởi sắc, ai buôn bán sẽ có thể mở rộng quy mô.

Vợ chồng sống hòa hợp hạnh phúc, đủ thấu hiểu và sẻ chia cùng nhau. Những ai độc thân sẽ tìm được đối tượng ưng ý. Sức khỏe của con giáp này cũng rất tốt. Dù vậy, họ nên bảo vệ đôi mắt  nhiều hơn. Đừng nhìn TV hay ngồi trước màn hình máy tính quá lâu. Họ nên có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp.

Giữa tháng 2 âm lịch trở đi: 3 con giáp thăng quan tiến chức ầm ầm, lương thưởng cao ngất ngưỡng, giàu sang tột đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, đổi vận bất ngờ, đắc tài - đắc lộc, cả họ 'thơm lây'

Cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, đổi vận bất ngờ, đắc tài - đắc lộc, cả họ 'thơm lây'

Dưới đây là những con giáp may mắn, tiền tài vô biên, tình duyên vô tận vào cuối tháng 2 âm lịch. Chỉ cần nằm không thảnh thơi cũng có lộc đổ vào túi, tiêu hoài không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng 2 âm lịch tử vi ngày 15/2 âm lịch tử vi hôm nay con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 10 giờ 15 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 37 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 41 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều