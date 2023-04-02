Giữa nhuận tháng 2 âm lịch trở đi, vận số giàu sang gọi tên 3 con giáp này, tài lộc khởi sắc, ôm cục tiền khủng

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 11:59

Kể từ giữa nhuận tháng 2 âm lịch trở đi, có 3 con giáp may mắn dễ trúng số đổi đời, giàu lên trông thấy.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có phúc khí vây quanh, vận trình thuận lợi vào giữa nhuận tháng 2 âm lịch trở đi. Con giáp này tìm ra hướng đi mới cho mình, mở rộng con đường công danh, sự nghiệp. Từ đây, bản mệnh kiếm tiền vô kể, xây dựng cuộc sống giàu sang, phú quý.

Chuyện tình cảm gặp được may mắn, người độc thân gặp được đối tượng hợp ý và có mối quan hệ lâu dài. Tình cảm gia đình cũng hòa thuận, ấm yên và nhanh chóng trở thành chuẩn mực của không ít người.

Giữa nhuận tháng 2 âm lịch trở đi, vận số giàu sang gọi tên 3 con giáp này, tài lộc khởi sắc, ôm cục tiền khủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Giữa nhuận tháng 2 âm lịch trở đi, người tuổi Tý gặp đủ tin vui trong công việc và cuộc sống. Con giáp này được đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp, thuận lợi chạm đến những vị trí cao hơn. Lời khuyên dành cho bạn là khi cơ hội xuất hiện trước mắt thì hãy tự tin nắm bắt.

Những thứ quý giá một khi đã trôi qua thì khó có thể quay trở lại. Vận trình tình cảm của con giáp hài hòa, tươi đẹp. Bản mệnh cảm thấy may mắn vì bên cạnh mình luôn có một người đồng hành đúng nghĩa.

Giữa nhuận tháng 2 âm lịch trở đi, vận số giàu sang gọi tên 3 con giáp này, tài lộc khởi sắc, ôm cục tiền khủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có nhiều triển vọng trong thời vận khi sang giữa nhuận tháng 2 âm lịch trở đih. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này nhanh chóng đạt được thành công vang dội dù làm trong lĩnh vực nào. Các mối quan hệ xã hội phát triển mang đến cho Mùi nhiều cơ hội để tiến xa hơn. 

Tài vận của con giáp này khá tốt, túi tiền rủng rỉnh khiến bạn cũng vui hơn. Sống tiết kiệm là chìa khóa gây dựng và duy trì sự giàu có của con giáp may mắn này. Tuy nhiên, tiền dù kiếm nhiều vô kể nhưng Mùi vẫn phải tiết kiệm một khoản cho việc cấp bách sau này.

Giữa nhuận tháng 2 âm lịch trở đi, vận số giàu sang gọi tên 3 con giáp này, tài lộc khởi sắc, ôm cục tiền khủng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 0h mùng 8/2 âm lịch, 3 con giáp làm đâu trúng đấy, của cải tăng cao, phúc lộc vô kể, tiền bạc kéo về triền miên

Đúng 0h mùng 8/2 âm lịch, 3 con giáp làm đâu trúng đấy, của cải tăng cao, phúc lộc vô kể, tiền bạc kéo về triền miên

Tử vi dự đoán, đúng 0h ngày 8/2 âm lịch, những con giáp này sẽ vô cùng may mắn, cuộc sống dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng 2 âm lịch tu vi hang ngay tu vi ngay 12/2 am lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két