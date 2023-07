Giới tiên tri dự báo 3 con giáp vượt nghịch cảnh, tậu nhà lầu xe hơi, được mệnh danh 'cỗ máy in tiền', kiếm tiền siêu đỉnh vào 10 ngày tới

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp tài giỏi, khôn khéo. Họ biết đối nhân xử thế nên không làm mất lòng ai, những người tuổi này vốn dĩ "số sướng" khi phúc lớn mệnh lớn. Trong công việc, bạn là người bền gan, vững chí và không sợ ngại khó, ngại khổ.

Chính vì hay hành thiện, đối nhân xử thế hài hòa mà nhiều điều tốt đẹp, may mắn đến với họ rất bất ngờ và tình cờ. Vận mệnh tuổi Mão phú quý dần lên, khả năng thành công trong sự nghiệp là rất lớn. Trong 10 ngày tới đây, con giáp tuổi Mão được sao may mắn chiếu mệnh nên rũ bỏ vận xui, gặp nhiều may mắn. Ngoài ra, tuổi Mão ược Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình.