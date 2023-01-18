Giờ vàng đã điểm, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp CỰC ĐỎ, tiền đổ ào ào về túi trong 10 ngày tới (28/1)

Với người làm công ăn lương, nhờ vào kinh nghiệm và khả năng ứng biến linh hoạt của mình mà bản mệnh có thể chuyển bại thành thắng, khiến mọi người thán phục và cấp trên dành cho cơ hội thăng chức, tăng lương, thưởng nóng. Bạn đã chứng minh được giá trị của bản thân trong tập thể ngay trong những tuần cận Tết thế này.

Tuổi Dần là con giáp phát tài 10 ngày tới, chính vì vậy mà tài lộc cũng như sự nghiệp của bản mệnh đều có những bước tiến đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần bạn không ngừng cố gắng và phát huy được điểm mạnh của bản thân thì ắt gặt hái được thành công.

Nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán, bạn cũng có một túi tiền rủng rỉnh do đã mở rộng thị trường thành công. Dù hơi vất vả một chút, song bạn có một lượng khách hàng ngày càng đông đúc và ổn định, đem về khoản tiền lời lãi gia tăng.

Tuổi Hợi

Tử vi đầu năm 2023, là năm có cục diện Tam Hợp với người tuổi Hợi nên hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời, rực rỡ thành công. Các bạn tuổi Hợi sẽ được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Đối với những người cầm tinh con lợn, năm nay là một năm vận khí tốt, rất dễ được thăng chức, tăng lương, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng phát huy thật tốt khả năng thì cho dù có gặphải một số rắc rối nhỏ cũng sẽ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên người tuổi này cũng nên dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói để tránh thị phi không đáng có, có như vậy con đường quan lộ mới hanh thông, thuận lợi.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, thì khi bước sang năm 2023 là thời điểm làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may.

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Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được dự đoán sẽ được đón một năm 2023 âm lịch đầy may mắn. Con giáp này may mắn được Thần Tài ưu ái gõ cửa ngay những ngày đầu năm nên sẽ nhận được nhiều tiền lì xì Tết 2023, đến từ nhiều người khác nhau.

Tình hình tài lộc của người làm đầu tư, kinh doanh cũng đang có những bước tiến khá khả quan. Bản mệnh đưa ra được những quyết sách đúng đắn khiến lãi lời đổ về túi. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn kí kết hợp đồng với đối tác.

Cát tinh xuất hiện càng mang tới thêm nhiều may mắn cho người tuổi này. Hãy nhớ rằng chỉ cần bạn bỏ công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Thậm chí, thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn.

Ngoài khoản tiền lì xì ra, bạn còn có thể trúng thưởng ở những trò chơi may mắn đầu năm mới. Vì thế, bạn có thể thử vận may của mình xem sao, có điều, đừng ham mê quá những trò đỏ đen kẻo phản tác dụng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm