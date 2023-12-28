Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (29/12/2023), 3 con giáp giàu bất thình lình, cưỡi rồng đạp mây, công danh tỏa sáng, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 23:45

Qua 00h00 đêm nay (29/12), 3 con giáp sau đón ngày mới nhiều may mắn, làm ăn khấm khá, tiền đầu tư chảy hết vào túi.

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu là con giáp may mắn trong ngày mới nên làm việc rất hiệu quả. Bản mệnh mạnh dạn nêu lên quan điểm của bản thân và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Vậy nên hãy nhanh chóng bắt tay vào làm những việc mình cho là đúng.

Về mặt tài lộc cũng khá hanh thông. Người tuổi Sửu xây dựng được đội ngũ khách hàng thân thiết nên đơn hàng tấp nập, đồng tiền chảy vào túi cũng ngày một tăng tiến. Đây là thời điểm mà bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà không lo cháy túi.

Trong gia đình, để chuyện tình cảm được bình yên như mong muốn thì người tuổi Sửu nên hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Vợ chồng trao đổi mọi chuyện với nhau thì sẽ ngày càng thấu hiểu nhau hơn.

Những người tuổi Sửu độc thân chớ nên kén cá chọn canh mà hãy để trái tim dẫn lối, duyên lành vẫn đang tìm tới bản mệnh. Chỉ cần mở lòng trò chuyện, bản mệnh sẽ thấy người tốt vẫn luôn ở quanh mình.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (29/12/2023), 3 con giáp giàu bất thình lình, cưỡi rồng đạp mây, công danh tỏa sáng, cuộc sống thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp, may mắn của người tuổi Dần cũng theo ngày mới dần dần nở rộ. Đầu năm mới, sự nghiệp và cuộc sống của họ có nhiều thay đổi tích cực.

Con giáp này có tinh thần dám nghĩ dám làm và sự tự tin mạnh mẽ, có thể đương đầu với thử thách, vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu rực rỡ. 

Sự nghiệp của họ có nhiều thuận lợi, đạt được nhiều kết quả nội trội khiến đồng nghiệp tâm phục khẩu phục, lãnh đạo hài lòng, cất nhắc.

Cuộc sống của con giáp tuổi Dần vì thế trở nên nhiều màu sắc hơn, đầy rẫy những cơ hội và thử thách nhưng nhờ đó cũng có nhiều thành công hơn.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (29/12/2023), 3 con giáp giàu bất thình lình, cưỡi rồng đạp mây, công danh tỏa sáng, cuộc sống thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 29/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi rất khôn ngoan trong việc phân chia thời gian làm việc.  

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn rất khôn ngoan, biết dành cho bản thân những lợi thế có thể đạt được kết quả thành công nhất.      

Tình cảm: Bạn và người yêu tình yêu còn mới mẻ, còn nhiều điều cả hai cùng khám phá. 

Tài lộc: Quan tâm rất lớn đến nguồn tài chính mới, lo lắng khi thiếu hụt nguồn đầu tư. 

Sức khoẻ: Để tâm sức khoẻ, tránh nhiễm bệnh khi thời tiết thay đổi.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (29/12/2023), 3 con giáp giàu bất thình lình, cưỡi rồng đạp mây, công danh tỏa sáng, cuộc sống thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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