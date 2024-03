Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (27/3/2024): 3 con giáp hứng đầy tài lộc, đón mưa tiền biển bạc, cuộc sống ngập trong nhung lụa

Tuổi Tuất trong ngày thứ Tư này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Tuất nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Tuy nhiên sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách, khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong mắt người xung quanh, tuổi Thân là con giáp thông minh, nhanh nhạy, linh hoạt và giỏi giang. Khi gặp khó khăn, con giáp này hiếm khi tỏ ra sợ hãi hay lo lắng mà thường phản ứng khá nhanh và bình tĩnh tìm ra phương án phù hợp nhất. Ngoài ra, họ cũng là người lạc quan, vui vẻ nên có thể mang đến tiếng cười cho người xung quanh.

Thời gian này, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Là người giỏi nắm bắt cơ hội và “chuẩn bị" đủ sự can đảm, người tuổi Thân dám để bản thân thử thách những điều mới mẻ và đạt được vô số thành công. Ngoài ra, vận may tài chính của tuổi Thân cũng khá thịnh vượng, tiền bạc tăng phi mã và giàu có hơn người.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.