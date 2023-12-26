Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (27/12/2023): 3 con giáp phước đức đủ đầy, vượng phát bất ngờ, giàu sang khỏi bàn, hưởng hết phú quý của thiên hạ

Người tuổi Dậu, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống, sẽ có lợi nhuận cao. Công việc công ăn lương cũng sẽ tiến triển tốt, nhận được sự trợ giúp từ cộng đồng và đánh giá cao từ lãnh đạo.

Phương diện tình cảm của tuổi Dậu ngày hôm nay rất tích cực, được ủng hộ bởi Thiên Tài. Gia đình hòa thuận, mối quan hệ vợ chồng mạnh mẽ, và cơ hội hạnh phúc đặt trước những người độc thân.

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, ngày mới thì người đứng đầu trong danh sách con giáp đắc lộc đắc tài chính là những người cầm tinh con Dê.

Tử vi cho biết trong thời gian này chính là một tuần tràn đầy năng lượng với những người tuổi Mùi. Đặc biệt trong cuộc sống người tuổi Mùi chính là con giáp luôn có thái độ mạnh mẽ, tích cực và năng động trong mọi tình huống giúp tuổi Mùi dễ dàng vượt qua những khó khăn, thách thức, dù gặp tình huống bất ngờ thì họ cũng sẽ cố gắng dốc hết sức mình để giải quyết nhanh chóng bằng năng lực chuyên môn của bản thân và đạt được kết quả công việc xuất sắc.

Tử vi cho biết trong thời gian này vận may cũng mỉm cười với tuổi Mùi đừng bỏ qua những cơ hội phát triển, mở rộng kinh doanh, chắc hẳn bạn sẽ thu về được không ít đâu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.