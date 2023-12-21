Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (22/12/2023): 3 con giáp chính thức hết khổ, tài lộc chảy về như lũ, tiền vàng ngập két không ngờ

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 23:05

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Sáu 22/12/2023, 3 tuổi sau đến thời hoàng kim, thăng hoa rạng rỡ, giàu sang khỏi bàn.

Tuổi Dần 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 22/12/2023, tuổi Dần cảm thấy sáng tỏ trong cách nhìn nhận vấn đề, từ đó bản mệnh bắt đầu có hướng để tìm ra giải pháp phù hợp nhằm cải thiện tình hình.

Trong ngày mới này, tuổi Dần được khuyên nên dứt khoát và biết nói không khi cần. Đây là ngày để con giáp này sống và làm việc dựa trên những nguyên tắc mình đề ra.

Vận trình tài chính sắp tới còn rất nhiều biến động khó lường, do đó, con giáp này nên lưu ý sự khác biệt giữa lý tưởng và thực tế, tránh để khoảng cách lớn ảnh hưởng đến tâm lý.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (22/12/2023): 3 con giáp chính thức hết khổ, tài lộc chảy về như lũ, tiền vàng ngập két không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi, vận trình của người tuổi Sửu từ 26/12 có nhiều may mắn. Bản mệnh được quý nhân trợ giúp, các vấn đề có thể được giải quyết êm đẹp.

Công việc của người tuổi Sửu diễn ra thuận lợi. Bản mệnh biết mình muốn gì, cần phải làm gì để đạt được mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.

Tài chính của tuổi Sửu dần bước vào giai đoạn ổn định. Bản mệnh có thể xem xét các dự án đầu tư mới để tạo ra nguồn lợi nhuận cao hơn.

Về chuyện tình cảm, người tuổi Sửu có thể dành nhiều thời gian hơn cho mối quan hệ của mình, chia sẻ nhiều hơn với nửa kia.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (22/12/2023): 3 con giáp chính thức hết khổ, tài lộc chảy về như lũ, tiền vàng ngập két không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 22/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có nhiều động lực làm việc mỗi ngày.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão đam mê công việc, nhưng lại không biết cách thu xếp thời gian rõ ràng. 

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão bôn ba nhiều nơi, chọn đa dạng loại hình. 

Tài lộc: Đưa tiềm lực kinh tế bền vững cho doanh nghiệp của bạn.

Sức khoẻ: Da thường nổi mẫn vì yếu tố thời tiết.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (22/12/2023): 3 con giáp chính thức hết khổ, tài lộc chảy về như lũ, tiền vàng ngập két không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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