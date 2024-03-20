Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (21/3), Thần Tài hiển linh ban lộc 3 con giáp này tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm 21/3/2024, tuổi Sửu làm công ăn lương có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng hoặc quyết định tăng lương. Lãnh đạo đánh giá rất cao những gì mà bản mệnh đã thể hiện trong thời gian vừa qua.

Con giáp này dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh vì phong thái tự tin của mình. Ngày hôm nay, dù chỉ trò chuyện bình thường thôi, bản mệnh cũng có thể khiến không ít người chú ý và dành tình cảm.

Với người làm kinh tế, hướng phát triển đúng đắn giúp bản mệnh kiếm được một khoản tiền kha khá. Bên cạnh đó, bản mệnh dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên khách hàng tìm tới ngày một đông đúc, tấp nập.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mang trong mình hình tượng của phượng hoàng sải cánh. Và thời gian tới họ sẽ bay tới đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng từ nửa cuối tháng 3 Dương lịch những người tuổi Dần sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn người.

Đặc biệt, trong thời gian này người tuổi Dần chính là những người rất có nghị lực khi gặp khó khăn cũng không bao giờ lùi bước. Tuổi Dần chính là con giáp tràn ngập ý chí vào luôn có niềm tin vào cuộc sống nên dù khó khăn đến mấy họ cũng ngẩng cao đầu vượt qua thử thách khốc liệt.

Thời gian này, những người tuổi Dần rất bận rộn. Và đó là tín hiệu đáng mừng giúp họ có được cuộc sống viên mãn trong năm sau. Tuổi Dần sẽ tìm được định hướng phát triển suôn sẻ và lựa chọn đúng đắn trong sự nghiệp giúp họ phát huy được tài năng.

Khả năng kiếm tiền của người tuổi Dần ngày càng ổn định. Dưới các nền tảng họ đã ấp ủ từ lâu, kể từ mai mọi chuyện sẽ hanh thông và họ hoàn toàn có thể dẫn dắt những dự án theo ý của riêng mình. Những người tuổi Dần có thể cân nhắc để phát triển thêm lĩnh vực mới hoặc học hỏi thêm kỹ năng mới để bồi dưỡng năng lực ngày càng xuất sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi thứ Năm 21/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão đôi lúc khó chịu vì không hài lòng với công việc.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão hiểu được công việc khó khăn từ con đường công danh, nên đang cố gắng rất nhiều.

Tình cảm: Tình cảm chưa thể vui, vì cả hai thường cãi nhau vì sự khó khăn với công việc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, đôi lúc không mong muốn bản thân phải quá lao lực vì tình hình tài chính chung.

Sức khoẻ: Hãy bổ sung thêm chất xơ khi cơ thể cần được hỗ trợ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.