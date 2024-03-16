Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (17/3/2024): 3 con giáp giàu sang hơn người, hưởng trọn phú quý, may mắn ngập tràn, tiền vào tới tấp

Tuổi Mão nên giảng hòa, kết thân với người mà bản mệnh muốn. Khi có mối quan hệ tốt đẹp, cuộc sống của bản mệnh cũng sẽ thoải mái, vui vẻ, đó là năng lượng tinh thần tuyệt vời cho bản mệnh.

Ngày này mang tới vận may nhưng đòi hỏi con giáp tuổi Mão phải đủ quyết tâm. Để tăng trưởng, bản mệnh bắt buộc phải chấp nhận một số nguy cơ và lý tưởng nhất là làm điều này khi vận may của bản mệnh đang tốt. Đây chính là thời điểm như vậy, vì thế bản mệnh đừng nên bỏ lỡ cơ hội.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 3 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 3 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc đọ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ. Tuổi Tuất cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút.

Vào tháng những ngày tới đây, con giáp tuổi Tuất rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Trong thời gian tới, tuổi Tuất có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.