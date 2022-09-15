Giờ vàng ấn định, Thần Tài ban phước, đầu tuần 19/9 bản mệnh tỏa phúc khí, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, vàng bạc đổ xô về, tiền tài không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 22:25

Đầu tuần 19/9 là lúc khởi vượng thu tài của 3 con giáp may mắn có Thần tài theo phù trợ sau.

Tuổi Tỵ

Giờ vàng ấn định, Thần Tài ban phước, đầu tuần 19/9 bản mệnh tỏa phúc khí, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, vàng bạc đổ xô về, tiền tài không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con rắn thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con giáp này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.

Đầu tuần mới, con giáp tuổi Tỵ có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng.

Người tuổi này nên tách ra làm kinh doanh riêng. Trong khi đó, những người đang có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Con giáp tuổi Tỵ đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.

Tuổi Ngọ

Đầu tuần 19/9 được đánh giá là ngày cát lành đối với người tuổi Ngọ. Thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Giờ vàng ấn định, Thần Tài ban phước, đầu tuần 19/9 bản mệnh tỏa phúc khí, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, vàng bạc đổ xô về, tiền tài không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Với những người làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra.

Tuổi Ngọ nên tập trung vào những lĩnh vực mà họ giỏi nhất trong năm nay, ví dụ như thông tin, viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ thu được thành tựu lớn.

Ngoài ra, đầu tuần cũng khá thích hợp cho những người tuổi Ngọ có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá lấn sân những lĩnh vực mới mẻ mà họ chưa từng nghĩ mình sẽ làm được, ví dụ như máy tính, điện tử... Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, bản mệnh này có thể tạo ra những dấu ấn đậm nét cho sự nghiệp của mình.

Tuổi Thân

Giờ vàng ấn định, Thần Tài ban phước, đầu tuần 19/9 bản mệnh tỏa phúc khí, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, vàng bạc đổ xô về, tiền tài không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới cho thấy được Lục Hợp che chở, công việc của người tuổi Thân trong ngày đầu tuần 19/9 rất thuận lợi. Đôi khi vẫn có khó khăn nhưng bạn nhanh chóng khắc phục kịp thời và được mọi người giúp đỡ. Dù đó chỉ là những lời nhắc nhở nhỏ nhưng cũng đủ để bạn tỉnh ngộ và học thêm được nhiều thứ.

Sự hanh thông trong ngày đầu tuần còn tạo ra cho bạn sự sáng tạo vô biên trong bất cứ nhiệm vụ nào đảm nhiệm. Cũng nhờ vậy mà hiệu quả công việc cao hơn, thậm chí con giáp này còn truyền cảm hứng, tinh thần vui vẻ, tích cực của mình cho rất nhiều người khác.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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