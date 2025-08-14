Giờ vàng đã điểm, trong 3 ngày cuối tuần (15/8 - 17/8), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 14/08/2025 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú trong 3 ngày cuối tuần (15/8 - 17/8) này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 3 ngày cuối tuần (15/8 - 17/8), nhờ Tam Hợp chiếu mệnh mang đến may mắn cho người tuổi Sửu, báo hiệu vận may chung tiếp tục tăng tiến. Bạn sẽ cảm nhận mọi thứ xung quanh mình đang diễn ra theo chiều hướng tích cực, và tâm trạng cũng vô cùng tốt. 

Giờ vàng đã điểm, trong 3 ngày cuối tuần (15/8 - 17/8), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Với sự nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng, bạn có một con mắt tinh tường trong sự nghiệp và học tập. Bạn nhanh chóng nhận ra cốt lõi vấn đề và phát hiện ra các cơ hội tiềm năng. Khả năng này giúp bạn xử lý công việc một cách dễ dàng, hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả và nổi bật giữa đám đông.

Con giáp tuổi Tý 

Trong 3 ngày cuối tuần (15/8 - 17/8), Chính Ấn giúp tuổi Tý gặp nhiều may mắn ở phương diện sự nghiệp. Các kế hoạch diễn ra thuận lợi, làm gì cũng thành, ý kiến đưa ra đều được đánh giá cao. Nhưng bạn chớ nên vì được cấp trên ưu ái mà tỏ ra tự kiêu kẻo rất dễ làm mất lòng đồng nghiệp. 

Giờ vàng đã điểm, trong 3 ngày cuối tuần (15/8 - 17/8), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính trong ngày ổn định, tiền bạc thoải mái tiêu rủng rỉnh. Dù vậy bạn vẫn phải thận trọng khi dấn thân vào lĩnh vực mới, nên tham khảo thị trường kĩ càng để tránh những rủi ro không đáng có. Ngoài ra, có vẻ như bạn đang quá ham kiếm tiền ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Nên chú ý giữ gìn bản thân, tránh đổ bệnh bất ngờ.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 3 ngày cuối tuần (15/8 - 17/8), tuổi Dậu công việc, học tập đều thuận lợi. Nhiều người sắp nhận tin vui liên quan đến xin việc, thi cử, bằng cấp hoặc thăng quan tiến chức. Tất cả là nhờ sự cố gắng và bản mệnh có quyền được tự hào về bản thân. Con giáp này còn có cơ hội kiếm tiền, đi tới đâu, làm gì cũng bình an, thu nhập ổn định.

Giờ vàng đã điểm, trong 3 ngày cuối tuần (15/8 - 17/8), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng đi lên. Hãy sống tốt với người thân, bởi lúc khó khăn, người thân không bỏ mặc bản mệnh. Tuổi Dậu sẽ nhận ra bộ mặt thật của một vài người và loại họ ra khỏi cuộc sống và sự quan tâm của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rộng đường thăng tiến, năng lượng giàu có vây quanh, tiền đẻ ra tiền

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rộng đường thăng tiến, năng lượng giàu có vây quanh, tiền đẻ ra tiền

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rộng đường thăng tiến, năng lượng giàu có vây quanh, tiền đẻ ra tiền từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Người mẹ 24 tuổi mất con ở tuần 30 vì tự ý chữa tiểu đường

Người mẹ 24 tuổi mất con ở tuần 30 vì tự ý chữa tiểu đường

Sức khỏe 26 phút trước
Quý nhân kề cạnh 3 con giáp làm đâu trúng đó, hỷ sự triền miên, VÀNG vào cửa trước, BẠC tới cửa sau, thu nhập tăng lên gấp 3 gấp 4 trong 7 ngày tới

Quý nhân kề cạnh 3 con giáp làm đâu trúng đó, hỷ sự triền miên, VÀNG vào cửa trước, BẠC tới cửa sau, thu nhập tăng lên gấp 3 gấp 4 trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Tông vào ô tô cứu hộ đang dừng đỗ, người đi xe máy ngã ra đường tử vong

Tông vào ô tô cứu hộ đang dừng đỗ, người đi xe máy ngã ra đường tử vong

Đời sống 39 phút trước
Khiếp vía thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất ở TP.HCM

Khiếp vía thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất ở TP.HCM

Đời sống 44 phút trước
Đang lái xe, chủ xe nghe thấy tiếng động lạ liền mở ra kiểm tra phát hiện trăn khổng lồ cuộn tròn trong động cơ

Đang lái xe, chủ xe nghe thấy tiếng động lạ liền mở ra kiểm tra phát hiện trăn khổng lồ cuộn tròn trong động cơ

Video 53 phút trước
Cháy nhà hàng ở TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Cháy nhà hàng ở TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Đời sống 55 phút trước
Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Va chạm giao thông kinh hoàng, xe ô tô bị kẹp giữa 2 xe đầu kéo, hành khách và tài xế đã may mắn sống sót

Va chạm giao thông kinh hoàng, xe ô tô bị kẹp giữa 2 xe đầu kéo, hành khách và tài xế đã may mắn sống sót

Video 1 giờ 18 phút trước
Giờ vàng đã điểm, trong 3 ngày cuối tuần (15/8 - 17/8), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú

Giờ vàng đã điểm, trong 3 ngày cuối tuần (15/8 - 17/8), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch có khởi đầu ấn tượng, chiếm top 1 rating cả nước

Phim 'Sinh vạn vật' của Dương Mịch có khởi đầu ấn tượng, chiếm top 1 rating cả nước

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Trong 8 ngày tới (15/8 - 22/8), 3 con giáp TIỀN NHIỀU tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng

Trong 8 ngày tới (15/8 - 22/8), 3 con giáp TIỀN NHIỀU tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quý nhân kề cạnh 3 con giáp làm đâu trúng đó, hỷ sự triền miên, VÀNG vào cửa trước, BẠC tới cửa sau, thu nhập tăng lên gấp 3 gấp 4 trong 7 ngày tới

Quý nhân kề cạnh 3 con giáp làm đâu trúng đó, hỷ sự triền miên, VÀNG vào cửa trước, BẠC tới cửa sau, thu nhập tăng lên gấp 3 gấp 4 trong 7 ngày tới

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 18/8/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 18/8/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/8-16/8), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/8-16/8), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Liên tiếp nửa cuối tháng 8 dương lịch, Thần Tài mang lộc đến nhà 3 con giáp đụng hỷ sự liên miên, tiền nhiều khôn xiết, Quý Nhân đưa lối dẫn đường đến thành công

Liên tiếp nửa cuối tháng 8 dương lịch, Thần Tài mang lộc đến nhà 3 con giáp đụng hỷ sự liên miên, tiền nhiều khôn xiết, Quý Nhân đưa lối dẫn đường đến thành công

Ai khổ mặc ai, 3 con giáp được Phật Bà cưng chiều ghi tên vào sổ vàng trong 9 ngày tới, CÔNG THÀNH DANH TOẠI, làm thảnh thơi mà thu tiền tỷ

Ai khổ mặc ai, 3 con giáp được Phật Bà cưng chiều ghi tên vào sổ vàng trong 9 ngày tới, CÔNG THÀNH DANH TOẠI, làm thảnh thơi mà thu tiền tỷ

3 con giáp sau vét cạn túi Thần Tài, tiền lớn, tiền nhỏ đều 'không mời mà đến' vào ngày 14/8/2025

3 con giáp sau vét cạn túi Thần Tài, tiền lớn, tiền nhỏ đều 'không mời mà đến' vào ngày 14/8/2025