Giờ VÀNG đã điểm, qua 00h đêm nay (26/9): 3 con giáp cầu tài đắc tài, chạm đỉnh vinh quang, phú quý vinh hoa, hưởng thụ cuộc sống an nhàn

Tử vi ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần độc đáo trong sáng tạo công việc.

Tình cảm: Hôm nay mang đến cơ hội để bạn lắng nghe và chia sẻ cảm xúc là cách để tạo nên sự gắn kết chặt chẽ.

Công việc: Sự sáng tạo và tinh thần đổi mới sẽ giúp người tuổi Dần nổi bật trong lĩnh vực công việc, đối mặt với thách thức với thái độ tự tin và quyết tâm.

Tài lộc: Bạn quản lý tài chính một cách thông minh và tìm kiếm cơ hội đầu tư có tiềm năng.

Sức khoẻ: Duy trì lịch trình vận động thường xuyên và chăm sóc sức khỏe tinh thần sảng khoái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thời gian từ 26/9, được sao Thái Âm chủ về đào hoa hậu thuẫn, tuổi Mùi đón nhân duyện khá vượng trong tuần này. Nữ mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn nam mệnh ở phương diện này. Người độc thân dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới, có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp.

Nhân duyên tới khá bất ngờ, song bạn cũng cần ghi nhớ bài học về lòng chung thủy, chớ đứng núi này trông núi nọ. Người đã có đôi hay đã lập gia đình nên có sự tiết chế về cảm xúc, nhất là với các mối quan hệ khác giới trong công việc kẻo gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Về công việc, tuần này Mùi có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân là nữ mệnh nên tháo gỡ được những vấn đề làm khó bạn bấy lâu. Nhân lúc này, bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Tiền bạc không thiếu vì được cát tinh trợ mệnh, mang theo cơ hội phát tài phát lộc. Điều quan trọng là bạn biết thế mạnh của mình là gì và giành ưu thế khi cạnh tranh nên thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 25/9/2023 mang lại sự an lành cho tuổi Ngọ, nhờ thế mà bản mệnh có được sự bình tĩnh, vui vẻ, thoải mái. Con giáp này biết tự tách mình ra khỏi những bộn bề cuộc sống để giải trí, nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng cho mình.

Tuy nhiên, tình hình tài chính đang có vấn đề tiềm ẩn nhưng bản mệnh không đủ tinh ý để nhận ra. Nếu ai đó chỉ ra thì nhanh chóng tìm cách sửa sai chứ không phải cố gắng phủ định.

Về mặt sức khỏe, tuổi Ngọ nên chú ý việc ăn uống cho khoa học. Ngoài ra hôm nay là ngày không trị bệnh ở hầu vì thế con giáp này nên tránh tác động vào vị trí này.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.