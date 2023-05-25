Giờ VÀNG đã điểm, qua 00h đêm nay (26/5): 3 con giáp được Phật Bà rót lộc, cầu tài đắc tài, chạm đỉnh vinh quang, hưởng thụ cuộc sống an nhàn

Tử vi hôm nay ngày 26/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi cải thiện được những nhược điểm trong công việc.

Công việc: Công việc của người tuổi Mùi đạt được những tiến bộ đáng kể. Bạn có khả năng tổ chức và quản lý công việc một cách hiệu quả.

Tài lộc: Hôm nay có thể mang đến những cơ hội tài lộc tích cực.

Sức khoẻ: Quan tâm đến sức khỏe tinh thần, ăn những món có ích cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi vốn là những người lương thiện, dễ gần và hào phóng, ngay thẳng, khôn khéo linh hoạt, suy nghĩ tinh tế, làm việc rất độc lập. Bên cạnh đó, cung quan lộc có cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của Trời nên thường gặp nhiều quý nhân, may mắn và phước đức sẽ kéo dài trong suốt 3 năm. ‏

‏Vào tháng 5, các bạn cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao, khiến cho mọi người càng tin cậy bạn hơn. Những ưu điểm của Rồng con như: thực tế, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn kiên nhẫn, đầy sức hút trước đám đông và có khả năng thích nghi với môi trường… sẽ được phát huy triệt để trong khoảng thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 26/5/2023 hôm nay, tuổi Sửu có được sự quyết đoán và dứt khoát khi đứng trước các lựa chọn quan trọng. Con giáp này có thể đi trước người khác, trở thành nhân vật nổi bật và giành nhiều lợi thế về phía mình.

Dù năng lực đã được khẳng định nhưng không phải việc gì bản mệnh làm cũng đúng nên đừng khoe mẽ quá về khả năng của bản thân. Sự thật là ngoài kia còn có rất nhiều người tài giỏi, thậm chí hơn con giáp này rất nhiều, vì vậy hãy luôn giữ tâm thế cầu thị, học hỏi thế giới xung quanh mình sẽ tốt hơn cho tương lai của mình.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu khá thuận lợi. Những áp lực trong cuộc sống và công việc của con giáp này dường như chẳng còn là gánh nặng mỗi khi bản mệnh ở bên cạnh nửa kia. Đối phương là nguồn an ủi và động viên lớn lao với bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 9h -11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm