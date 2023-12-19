Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (20/12/2023): 3 con giáp buôn may bán đắt, ăn nên làm ra, tài lộc về túi đều đều, cứ buôn bán là phát đạt

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 23:05

Theo tử vi tháng 12/2023 dự đoán, 3 con giáp sau phú quý bất ngờ, hết tiền lại có, tài lộc danh vọng đều nằm trong tay.

Tuổi Mão 

Nhờ Lục Hợp che chở, người tuổi Mão đón nhiều tin tức tích cực về phương diện tình cảm, dù là người độc thân hay người đã có đôi thì đều sẽ có hỷ tín tìm đến. Người độc thân có thể sẽ gặp được đối tượng ưng ý trong hoàn cảnh và thời gian vô cùng tình cờ, lúc này đừng kén chọn quá kẻo mãi vẫn chưa tìm được nửa kia cho mình.

Cũng trong hôm nay, cát khí còn giúp đường tài lộc vượng phát. Vận may tiền bạc kéo đến ầm ầm, con giáp này tha hồ đếm tiền. Đó cũng là do bản mệnh biết quản lý thu chi, tiết kiệm nên để dành được một khoản kha khá. Thời gian tới bạn có thể tính đến chuyện đầu tư thêm vào lĩnh vực mới để tiền bạc ngày càng sinh sôi.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (20/12/2023): 3 con giáp buôn may bán đắt, ăn nên làm ra, tài lộc về túi đều đều, cứ buôn bán là phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Bước sang tháng 12/2023, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (20/12/2023): 3 con giáp buôn may bán đắt, ăn nên làm ra, tài lộc về túi đều đều, cứ buôn bán là phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu thông minh, bề ngoài xinh đẹp, lại khéo ăn khéo nói, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, từ đó cũng tự tạo được cho bản thân không ít cơ hội phát triển tốt đẹp.

Thời gian này, cung mệnh xuất hiện cát tinh “Long Đức” nên con giáp này có thể đổi vận đổi đời. Không chỉ tới tấp đón nhận tin vui trong cuộc sống, công việc, tình cảm, mà tài vận có thể nói là khởi sắc nhất trong số 12 con giáp.

Cho dù là chính tài hay thiên tài đều dồi dào, tiền bạc ùn ùn đổ vào túi. Không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được và biết cách đầu tư để “tiền đẻ ra tiền” nên người tuổi Dậu sẽ ngày một giàu có.

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (20/12/2023): 3 con giáp buôn may bán đắt, ăn nên làm ra, tài lộc về túi đều đều, cứ buôn bán là phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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