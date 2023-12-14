Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (15/12/2023): 3 con giáp thay đổi thời thế, hồng bao rủng rỉnh, giàu có vang danh, đại sự ắt thành công mỹ mãn

Tử vi ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý đón nhận nhiều tin vui cuối ngày.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay làm việc tỉ mỉ, chú tâm từng chút nhỏ trong công việc.

Tài lộc: Nguồn kinh phí bình ổn, luôn giữ kinh tế tốt.

Sức khoẻ: Công việc và sức khoẻ luôn được đi đôi cùng nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Dần thường được yêu mến nhờ tính cách lạc quan, tự tin và thích phiêu lưu. Khoảng thời gian từ 15/12, họ sẽ gặp được vô số tin vui và vượt qua khó khăn một cách nhanh chóng.

Người tuổi Dần không chỉ đam mê theo đuổi sự tự do và phiêu lưu, họ còn lạc quan trong cuộc sống và đối mặt với khó khăn một cách tích cực. Trong giai đoạn này, người tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để phát huy hết tài năng của bản thân và đón nhận những thành công mới.

Thời gian tới, người tuổi Dần nên duy trì sự lạc quan và tinh thần phiêu lưu, khám phá những điều mới mẻ. Đồng thời, con giáp này cũng phải học cách lên kế hoạch cho mục tiêu của mình cẩn thận hơn và kiên trì theo đuổi chúng. Bằng cách này, tuổi Dần sẽ thực hiện ước mơ của bản thân tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023 hôm nay, tuổi Sửu làm công ăn lương có thể nắm bắt được một vài cơ hội để thể hiện bản thân. Với sự thông minh và tính cách hiền hòa, con giáp này dễ gây thiện cảm với mọi người, giúp công việc càng thuận lợi hơn.

Những người đang đối mặt với các kỳ thi cử, ứng tuyển cũng có thể đạt được cái đích mà mình đặt ra. Hãy dành nhiều tâm huyết vào công việc mà mình đang làm, bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuy nhiên, về mặt sức khỏe, con giáp này dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bản mệnh cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.