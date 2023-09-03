Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (4/9), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp lộc tới ào ào, phất lên như diều gặp gió, tiền tài rủng rỉnh hết tháng

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 21:31

Vận trình tài lộc - tình cảm trong ngày 4/9 của 3 con giáp sau khá rực rỡ, sự nghiệp cũng xán lạn hơn bất kỳ ai.

Tuổi Tý

Tháng này công việc được dự báo rất hanh thông, thích hợp để cầu danh cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh.

Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau.

Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Tý khá rực rỡ. Đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai.

Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (4/9), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp lộc tới ào ào, phất lên như diều gặp gió, tiền tài rủng rỉnh hết tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 4/9/2023 hôm nay, tuổi Sửu có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ các trò trúng thưởng. Với khoản tiền từ trên trời rơi xuống này, bản mệnh cần có cách sử dụng và đầu tư đúng đắn, chớ nên dành tất cả cho việc mua sắm, chơi bời.

Người làm ăn kinh doanh thường xuyên tìm ra những cách thực hiện mới trong những cách thức kiếm tiền đã cũ. Nhờ vậy luôn cảm thấy hăng hái và ngập tràn hứng khởi, tiền cũng chảy về túi bản mệnh nhanh chóng hơn hẳn đối thủ.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (4/9), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp lộc tới ào ào, phất lên như diều gặp gió, tiền tài rủng rỉnh hết tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 4/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần luôn cố gắng hết sức dành thời gian cho bản thân, người yêu.

Công việc: Người tuổi Dần tất bật với công việc, luôn điều chỉnh thời gian để hoàn thành công việc sớm nhất. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm phát triển đúng mong đợi, hạnh phúc viên mãn.

Tài lộc: Bạn chưa có kinh tế tốt, cần tìm kiếm, học hỏi thêm.

Sức khoẻ: Những lúc mệt mỏi, hãy thư giãn bằng những bài hát dễ chịu.

Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (4/9), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp lộc tới ào ào, phất lên như diều gặp gió, tiền tài rủng rỉnh hết tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 12h trưa 4/9/2023: 3 con giáp chính thức hết khổ, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời

Đúng 12h trưa 4/9/2023: 3 con giáp chính thức hết khổ, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời

Đây là thời điểm để 3 con giáp này bứt phá trong công việc làm ăn, chỉ cần hết mình nỗ lực thì mọi sự may mắn sẽ tìm tới.

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