Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (27/10): 3 con giáp tài vận hồng phát, cầu được ước thấy, sự nghiệp thăng hoa, vàng bạc đầy nhà

Người tuổi Sửu đặc biệt dũng cảm, dám nghĩ dám làm, nhưng họ cũng rất thực tế trong suy nghĩ nên sẽ không dễ làm chuyện sai lầm, đi chệch hướng. Hơn nữa họ cũng rất nhanh nhạy, có thể nắm bắt cơ hội mới rất vững vàng. Trong cuộc sống, người tuổi Sửu làm việc của mình rất tốt, cũng đã giúp ích rất nhiều người.

Những người thuộc tuổi Sửu có tính cách rất đáng tin cậy, họ thẳng thắn và nghiêm túc hơn trong mọi việc, họ có thể sống tích cực và rộng lượng hơn. Họ cũng là người hiền lành, chăm chỉ và thực tế, cũng như truyền thống và thận trọng.

Tính cách của họ cũng không mơ mộng, có nhiều thời gian để suy nghĩ về tương lai của mình, hơn nữa họ cũng có thể nắm bắt thành công cơ hội hiện tại. Bởi vậy họ phát triển rất nhanh, không chỉ có thể được thăng chức và tăng lương nhanh chóng mà còn có thể kiếm tiền một cách thuận lợi.

Người tuổi Sửu khi mới bước chân vào xã hội thì lễ phép, khiêm tốn học hỏi người xuất chúng, cũng có hiểu biết cao, tiến bộ nhanh. Vì tính cách ổn định nên trong công việc và cuộc sống, họ thường chọn cách hướng tới một cách thực tế, suy nghĩ tinh tế, luôn nghĩ đến những người xung quanh và tích được nhiều phúc cho tuổi già. Đây cũng là một lý do mà họ thường gặp may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 27/10/2023, tuổi Dậu biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi. Trong quá trình làm việc, bản mệnh rất coi trọng tình nghĩa nhưng vẫn lý trí khiến công việc ổn thỏa hơn trước. Bản mệnh có thể nghỉ ngơi để nạp năng lượng.

Con giáp này cũng có thu nhập khấm khá. Ai nói gì thì mặc kệ họ, miệng lưỡi thiên hạ trăm đường lắt léo không cản được, miễn bản mệnh kiếm ra tiền thì mọi triết lý đều vô ích. Con giáp này biết cách xoay xở làm ăn hơn trước, tăng thu nhập chính cho mình.

Con giáp này còn may mắn trong chuyện tình cảm. Tính cách phóng khoáng khiến bản mệnh gây được ấn tượng tốt, kết giao được với nhiều người. Khi gặp khó khăn thì nên tâm sự với bạn thân, họ sẽ là quý nhân của bản mệnh trong ngày mới này.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 27/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý thận trọng trong từng những khoảnh khắc.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay luôn có kế hoạch đầu tư dài hạn, làm việc chăm chỉ và cẩn thận hoàn thành các công việc trong từng vị trí đảm nhận.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm thường chịu thiệt thòi, bạn không muốn làm buồn lòng đối phương.

Tài lộc: Khả năng làm việc cao, thu nhập ổn định.

Sức khoẻ: Thường đau họng, nên uống thuốc đúng giờ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.