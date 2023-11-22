Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (23/11), 3 con giáp hầu bao nặng túi, vận khí không ngừng đi lên, trúng lộc phát tài, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 22:33

Đúng 00h đêm nay 23/11/2023, 3 con giáp sau may mắn ngập tràn, tài lộc gia tăng, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi ngày mới mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên thời gian này mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một ngày tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (23/11), 3 con giáp hầu bao nặng túi, vận khí không ngừng đi lên, trúng lộc phát tài, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi mê mẩn công việc chế tác.   

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Hợi thích sáng tạo, mê mẩn các công việc liên quan đến chế tác. 

Tình cảm: Tình cảm đậm sâu, ở cạnh người thương chân thành.

Tài lộc: Chi tiêu ổn định, nhiều người học cách quản lí theo bạn.

Sức khoẻ: Tuân thủ thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (23/11), 3 con giáp hầu bao nặng túi, vận khí không ngừng đi lên, trúng lộc phát tài, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 23/11/2023, tuổi Dần đang làm quản lý hoặc nắm giữ chức quyền ở cơ quan, những người kinh doanh lớn cũng nên cẩn thận. Ngày này bản mệnh phải chú ý trong ăn nói, hành động kẻo gây ra tai họa cho sự nghiệp của mình, càng khiêm tốn càng tốt.

May mắn đường tài lộc lại xán lạn hơn sự nghiệp rất nhiều. Con giáp này kiếm tiền giỏi nhưng cũng biết giữ tiền, khéo mua khéo sắm nhưng cũng khéo giữ, bản mệnh còn có quý nhân phù trợ để không bị mất của trong ngày này.

Tuy nhiên vận trình tình cảm lại không được như ý. Con giáp này sống thật thà, hay thương người nhưng dễ bị lợi dụng lòng tốt. Chơi với ai hay làm việc cùng ai cũng nên cẩn thận kẻo người ta lừa bản mệnh lúc nào không hay.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (23/11), 3 con giáp hầu bao nặng túi, vận khí không ngừng đi lên, trúng lộc phát tài, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (23/11 - 27/11): 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền bạc rủng rỉnh, phú quý sang giàu, sự nghiệp suôn sẻ, tình duyên phơi phới

Tử vi 5 ngày tới (23/11 - 27/11): 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền bạc rủng rỉnh, phú quý sang giàu, sự nghiệp suôn sẻ, tình duyên phơi phới

Tử vi 5 ngày tới (23/11 - 27/11), 3 con giáp sau kiếm được bộn tiền, công danh thăng tiến, giàu sang phú quý không ngờ.

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