Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (22/11), 3 con giáp tài lộc đến như mưa, tiền bạc chất chật két, sớm mua nhà, tậu xe

Người tuổi Tuất vô cùng thẳng thắn, trung thực, có năng lực kiếm tiền nổi bật. Họ có nhiều mối quan hệ chất lượng, sống giàu tình cảm, biết lắng nghe và quan tâm người khác. Những phẩm chất này giúp họ trở thành những người đáng tin cậy, sống trách nhiệm trong mắt mọi người xung quanh.

Đúng ngày mới 22/11 có thể mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp người tuổi Tuất nhờ sự chăm chỉ, luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Họ sẽ được lãnh đạo ghi nhận năng lực, đồng nghiệp đánh giá cao, chuyên môn được phát huy tối đa.

Người tuổi Tuất luôn nung nấu nhiều ước mơ, dự định và họ thường cố gắng đạt được mục tiêu dù trải qua nhiều thử thách, khó khăn. Họ còn có trực giác nhạy bén, vô cùng lý trí, luôn chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc.

‏Người tuổi Tuất cần chú ý duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, đồng nghiệp và người có chuyên môn cao trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi. Đây chính là chìa khoá giúp họ hưởng nhiều may mắn trong khoảng thời gian này, có quý nhân hết mình phù trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 22/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay tư duy tốt, làm việc lớn thành công.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn có tư duy nhạy bén, làm việc lớn thành công vang dội.

Tình cảm: Tình cảm được nhiều người theo đuổi, bản thân có được may mắn nhờ vào sự chân thành.

Tài lộc: Giữ mức chi tiêu hiện tại tốt, cố gắng chinh phục những mục tiêu tài chính lớn hơn.

Sức khoẻ: Không ăn được các món cứng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 14/11/2023 hôm nay, tuổi Mùi có thể khám phá tiềm năng của mình. Con giáp này sẽ nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn quý báu, giúp đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời để đạt được thành công.

Tuổi Mùi còn có khả năng tạo ra sự cân bằng trong các mối quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thoải mái xung quanh mình. Nếu đang độc thân, đây là thời điểm tốt để gặp gỡ người đặc biệt và bắt đầu mối quan hệ lâu dài.

Tuy nhiên, về mặt sức khỏe, trong ngày mới này, người mang thai không nên thay đổi vị trí quá nhiều hoặc tiến hành sửa chữa ở hướng Tây Nam, bên ngoài nhà kho và phòng bếp. Bởi việc làm này có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.