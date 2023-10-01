Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (2/10): 3 con giáp đánh lui vận đen, công danh sáng chói, sự nghiệp vượng phát, nhanh chóng giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 01/10/2023 19:33

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định, trên phương diện tài chính, những con giáp làm nghề tự do hoặc các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động.

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 2/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay làm việc gì cũng may mắn, ai cũng yêu thích.

Công việc: Người tuổi Dậu tuy không giỏi hết công việc, nhưng may mắn luôn mỉm cười cùng bạn.

Tình cảm: Hôm nay, bạn có buổi hẹn hò cùng người bạn ở xa.

Tài lộc: Đi đến nhiều nơi tìm cơ hội học hỏi, kinh doanh tốn khá nhiều chi phí.

Sức khỏe: Đi đường cần cẩn thận, tránh để những vật khác làm cản trở bạn.

Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (2/10): 3 con giáp đánh lui vận đen, công danh sáng chói, sự nghiệp vượng phát, nhanh chóng giàu có bất thình lình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi tháng 10 cho thấy người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh tuổi Sửu phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.  

Trong tháng này, vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Trên phương diện tài chính, người tuổi Sửu làm nghề tự do hoặc các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động.

Đối với những người làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng bạn sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Đúng 2/10, con đường tình duyên của người tuổi Sửu có bước phát triển tích cực. Nhờ biết phát huy nét quyến rũ của mình, con giáp này nhận được nhiều sự quan tâm và để ý của mọi người xung quanh.  

Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (2/10): 3 con giáp đánh lui vận đen, công danh sáng chói, sự nghiệp vượng phát, nhanh chóng giàu có bất thình lình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Hai ngày 2/10/2023, tuổi Tuất rất thuận lợi trong việc thi cử, xin việc hoặc đi công tác xa. Đây cũng là thời điểm tốt để xử lý những sóng gió chông gai. Ai được giao nhiệm vụ mới thì nên mạnh dạn đón nhận, đó là cơ hội cho bản mệnh thể hiện năng lực.

Vận tài lộc có người giúp đỡ và tuổi Tuất đang lấy lại được sự tư tin của mình nên không lâm vào tình cảnh éo le. Thế nhưng con giáp này đừng cho người khác vay tiền vì không đòi lại được, khi bản mệnh đòi nợ thì người ta sẽ tìm cớ khất nợ hoặc trốn tránh.

Tiếc là tuổi Tuất không được nhận tin tốt về tình cảm. Con giáp này sống ngay thẳng, giản dị nhưng hay bị người khác lợi dụng, toàn làm ơn mắc oán. Hôm nay chỉ nên lo cho bản thân và gia đình, ai nhờ vả thì chớ nhiệt tình quá kẻo không có miếng nhưng mang tiếng xấu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Giờ vàng đã điểm, 00h đêm nay (2/10): 3 con giáp đánh lui vận đen, công danh sáng chói, sự nghiệp vượng phát, nhanh chóng giàu có bất thình lình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ đây đến 10/10/2023: 3 con giáp bất ngờ đổi vận phát tài, ra đường tiền tỷ rơi trúng đầu, về nhà nhặt vàng dưới đất nhà

Từ đây đến 10/10/2023: 3 con giáp bất ngờ đổi vận phát tài, ra đường tiền tỷ rơi trúng đầu, về nhà nhặt vàng dưới đất nhà

Tử vi ngày 10/10/2023 cho thấy, 3 con giáp sau được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế nhanh chóng phát tài phát lộc, đổi đời ngoạn mục.

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